Η δήλωση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προμηθεύει την Τεχεράνη με όπλα προσθέτει νέα δεδομένα στο δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό και έμμεσα συνδέει τον πόλεμο στο Ιράν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η Ρωσία για να συνεχίσει και να ενισχύσει τις ενέργειές της στο πλαίσιο του αδικαιολόγητου πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Μάρκ Ρούτε. Η Ρωσία και το Ιράν ήρθαν πιο κοντά κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει εκτενώς ιρανικά drones στην Ουκρανία και οι δύο χώρες έχουν συνεργαστεί για να παρακάμψουν τις δυτικές κυρώσεις, ώστε να πωλούν πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Και τώρα η Βορειοατλαντική Συμμαχία ανησυχεί ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να παραδώσει προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ιράν για χρήση στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η Ρωσία άρχισε να παρέχει στο Ιράν δορυφορικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με αμερικανικές βάσεις και άλλους πιθανούς στόχους στην περιοχή. Δεν ήταν άλλωστε κοινό μυστικό αφού ήδη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε αποκαλύψει ότι οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανακάλυψαν πως η Ρωσία είχε προμηθεύσει το Ιράν με drones και πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Για το θέμα είναι ενήμερη και η Ευρώπη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι «η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται, μοιράζονται τακτικές, εκπαίδευση και τεχνολογία». Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να υποβαθμίζει αυτή την πιθανότητα. Όταν ρωτήθηκε για την εκτίμησή του σχετικά με τη στήριξη της Μόσχας προς το Ιράν στον πόλεμο, δήλωσε: «Νομίζω ότι η Ρωσία επικεντρώνεται κυρίως στον πόλεμο που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Πέρα από αυτό, δεν έχω κάτι να προσθέσω τώρα».

Τα εργοστάσια όπλων του Ιράν, τόσο για drones όσο και για βαλλιστικούς πυραύλους, αποτελούν βασικούς στόχους της εκτεταμένης αμερικανικής και ισραηλινής εκστρατείας βομβαρδισμών από την έναρξη του πολέμου πριν από σχεδόν έναν μήνα. Επομένως, οποιαδήποτε ρωσικά drones θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη αυτού του κενού. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, αρνήθηκε ότι η Ρωσία παραδίδει drones και άλλα όπλα στο Ιράν για χρήση σε αυτόν τον πόλεμο, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πρόκειται για «ψευδείς πληροφορίες».

Ο Πεσκόφ είχε επίσης διαψεύσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία είχε ήδη προμηθεύσει το Ιράν με εκσυγχρονισμένα εξαρτήματα για τα drones του, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της στόχευσης.

Η Ρωσία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει μεταφέρει ιατρικές προμήθειες και τρόφιμα στο Ιράν μέσω χερσαίων διαδρομών από το Αζερμπαϊτζάν και ότι θα συνεχίσει να το πράττει. Ακόμα πιο δύσκολο είναι το γεγονός ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, και για να προσπαθήσει να τις μειώσει, ο Τραμπ ήρε πρόσφατα ορισμένες οικονομικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο. Αυτό εξόργισε τους Ευρωπαίους και τον κ. Ζελένσκι, καθώς συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Και η Μόσχα βλέπει τη βοήθειά της προς το Ιράν ως ένα είδος ανταπόδοσης για την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία. Και για να μην έχουμε καμία αμφιβολία, χτες το βράδυ, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ευχαρίστησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον λαό της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι αποτελούν έμπνευση για τους Ιρανούς στον εν εξελίξει πόλεμο.

Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне.

Сопротивление и мужество иранского народа обещая новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 26, 2026

«Τα μηνύματα του προέδρου Πούτιν και η υποστήριξη του ρωσικού λαού μάς εμπνέουν σε αυτόν τον πόλεμο», έγραψε ο Ιρανός πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Εκ μέρους του λαού του Ιράν, ευχαριστώ την κυβέρνηση και τον λαό της Ρωσίας», κατέληξε ο Πεζεσκιάν.