Ο πόλεμος στο Ιράν λειτουργεί ως «πολλαπλασιαστής ισχύος» για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προειδοποιεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που η Ρωσία κλιμακώνει τις αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας και εμβαθύνει τη στρατηγική της σύμπλευση με την Τεχεράνη. Ο Ουκρανός πρόεδρος μιλά ανοιχτά για «αποθράσυνση» του Κρεμλίνου και για έναν νέο άξονα Μόσχας–Τεχεράνης που αξιοποιεί τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή για να πιέσει την Ευρώπη και να παρατείνει και τα δύο μέτωπα πολέμου.

Τις τελευταίες ώρες, το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο μαζικών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους, με σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη σε φλεγόμενες πολυκατοικίες και υποδομές, όπως στη Ζαπορίζια. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε τους πολίτες να δίνουν «ιδιαίτερη προσοχή» στις σειρήνες, καθώς οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέο, μεγάλης κλίμακας μπαράζ πλήγματος κατά ενεργειακών και μεταφορικών δικτύων, με στόχο να «βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι» και να συντρίψει το ηθικό πριν την άνοιξη.

Ταυτόχρονα, ο Ουκρανός πρόεδρος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα περιορισμένα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων, λόγω της απορρόφησης τεράστιων ποσοτήτων αμερικανικών και δυτικών συστημάτων από το μέτωπο της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν. Μια παρατεταμένη εκστρατεία στη Μέση Ανατολή, προειδοποιεί ο Ζελένσκι, θα αποδυναμώσει δραματικά την αεράμυνα της Ουκρανίας, τη στιγμή που η Ουάσινγκτον έχει σχεδόν παγώσει τη διμερή στρατιωτική βοήθεια μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, περιοριζόμενη πλέον κυρίως σε πωλήσεις οπλικών συστημάτων που χρηματοδοτούν ευρωπαϊκοί σύμμαχοι.

Ο άξονας Ζελένσκι – Πούτιν και η σκιά του Ιράν

Στην ανάλυσή του, ο Ζελένσκι περιγράφει έναν Πούτιν που «διαβάζει» τον πόλεμο στο Ιράν ως ευκαιρία να δοκιμάσει τα όρια της Δύσης, από την κόπωση των αποθεμάτων αεράμυνας μέχρι τις αντοχές των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Η Μόσχα κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί προηγμένες δυνατότητες σημάτων και ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών, καθώς και δεδομένα από εταίρους της στη Μέση Ανατολή, για να τροφοδοτεί το ιρανικό καθεστώς με λεπτομερή στοχοποίηση, κάνοντας τα χτυπήματα της Τεχεράνης πιο ακριβή και φονικά.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν «αδιάσειστα» στοιχεία πως η Ρωσία συνεχίζει να παρέχει πληροφορίες στην Τεχεράνη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παράταση του πολέμου και στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής. Η στήριξη αυτή δεν είναι μόνο στρατιωτική, αλλά και γεωοικονομική, καθώς η ιρανική κρίση στον Περσικό Κόλπο και ο κίνδυνος για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ έχουν ήδη ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια, πλήττοντας την παγκόσμια οικονομία την ώρα που ενισχύουν τα έσοδα της Μόσχας.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι ο Πούτιν επιδιώκει ένα διπλό κέρδος: από τη μία, να «στραγγίξει» τις δυτικές αποθήκες αντιαεροπορικών πυραύλων μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν, και από την άλλη να κεφαλαιοποιήσει το ακριβό πετρέλαιο για να τροφοδοτήσει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, οι κυρώσεις χαλαρώνουν επιλεκτικά για φορτία πετρελαίου που έχουν ήδη φορτωθεί, ώστε να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές, μια απόφαση που το Κίεβο και ευρωπαίοι ηγέτες καταγγέλλουν ως «δώρο» στο Κρεμλίνο εν μέσω πολέμου.

Ζελένσκι προειδοποιεί: Ο Πούτιν «μυρίζει αίμα» στην Ευρώπη

Μετά από ένα ακόμη σφοδρό νυχτερινό χτύπημα με περίπου 500 drones και πυραύλους, που έπληξε κυρίως την ενεργειακή υποδομή της περιοχής του Κιέβου αλλά και κατοικίες, σχολεία και επιχειρήσεις, ο Ζελένσκι μίλησε για συνειδητή προσπάθεια της Μόσχας να εκμεταλλευτεί τον αντιπερισπασμό της Μέσης Ανατολής. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των στόχων αναχαιτίστηκε, οι νεκροί και οι εκτεταμένες ζημιές σε Κίεβο και Ζαπορίζια δείχνουν, όπως λέει, ότι «ο Πούτιν μυρίζει αίμα στην Ευρώπη» και δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της δυτικής απάντησης.

Ο Ουκρανός ηγέτης καλεί τους συμμάχους να θυμηθούν ότι τα αντιαεροπορικά συστήματα είναι «καθημερινή ανάγκη» για την προστασία του ουκρανικού ουρανού και ότι κάθε πύραυλος που λείπει σήμερα από την Ουκρανία μεταφράζεται σε νεκρούς αμάχους και βυθισμένες στο σκοτάδι πόλεις. Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τον διπλό εκβιασμό ενέργειας και ασφάλειας, καθώς η Μόσχα επιχειρεί να μετατρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στο Ιράν σε ενιαίο γεωπολιτικό «μέτωπο πίεσης» προς τη Δύση.

Ζελένσκι, Πούτιν και το μήνυμα στη Δύση

Το μήνυμα του Ζελένσκι προς τους δυτικούς ηγέτες είναι ωμό: αν αφεθεί ο Πούτιν να εργαλειοποιήσει ανενόχλητος τη σύγκρουση με το Ιράν, η επόμενη φάση θα είναι ακόμη πιο επιθετική, όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητά «άμεση και συντονισμένη» απάντηση απέναντι στη ρωσική παροχή πληροφοριών στην Τεχεράνη, καθώς και επιτάχυνση των παραδόσεων αντιαεροπορικών συστημάτων, ώστε η Ευρώπη να μην ξυπνήσει σε ένα νέο, γενικευμένο μέτωπο κλιμάκωσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τονίζει ότι όλες οι «υπεύθυνες χώρες» έχουν συμφέρον να μπλοκάρουν τη ρωσοϊρανική συνεργασία που αποσταθεροποιεί αγορές και σύνορα, καθώς όσο ο Πούτιν κερδίζει από την κρίση, τόσο θα ενθαρρύνεται να «δοκιμάζει» τα επόμενα όρια – από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τη Βαλτική. Στο αφήγημα Ζελένσκι, η μονομαχία με τον Πούτιν δεν είναι πια μόνο ένας πόλεμος χαρακωμάτων στο Ντονμπάς, αλλά ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στις δημοκρατίες και έναν αυταρχικό άξονα που παίζει ταυτόχρονα σε Ουκρανία και Ιράν, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Ευρώπης.