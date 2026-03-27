Είναι η 28η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέστειλε περαιτέρω την απειλή του για βομβαρδισμό των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων έως τις 6 Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση είχε ζητήσει την παράταση και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονταν ομαλά. Οι μεσολαβητές, πάντως, αρνήθηκαν ότι η ιρανική κυβέρνηση ζήτησε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα ισχυρίζεται επίσης ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει έως και 10.000 επιπλέον αμερικανικούς στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον Τραμπ περαιτέρω «επιλογές». Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «καλύτερα να σοβαρευτούν» και θα έπρεπε να «ικετεύουν» για μια συμφωνία, λέγοντας ότι δεν ήταν σίγουρος αν ήταν «πρόθυμος» να καταλήξει σε συμφωνία.

Το Ιράν απάντησε με πέντε δικά του σημεία στην αμερικανική ειρηνευτική πρόταση των 15 σημείων, απαιτώντας αποζημιώσεις και εγγύηση κατά μελλοντικών επιθέσεων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ ότι διαθέτει αρκετό ουράνιο για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που θεωρείται ότι επιβλέπει το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) έχουν έλλειψη περίπου 15.000 στρατιωτών για να έχουν πλήρη δύναμη για μάχες σε πολλαπλά μέτωπα.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις στην περιοχή συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με το Ισραήλ να χτυπά «την καρδιά» της Τεχεράνης και τα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Οπτικό υλικό του AFP δείχνει καπνό να υψώνεται από νότιες συνοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου -κατά το Ισραήλ προπύργια του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν-, που βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά αφότου η χώρα αυτή σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

Δεν υπήρξε ούτε προειδοποίηση, ούτε διαταγή σε κατοίκους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους πριν από τους βομβαρδισμούς.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.