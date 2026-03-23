Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να μην έχει κλείσει ούτε μήνα που είναι σε εξέλιξη, ωστόσο έχει καταφέρει να αλλάξει άρδην τις ακριβές διακοπές στο Ντουμπάι, καθώς πλέον μπορείς με μόλις 45 ευρώ να κλείσεις δωμάτιο σε πεντάστερο ξενοδοχείο.

Όσο απίστευτο κι αν μοιάζει, οι ξενοδοχειακές μονάδες που προσέφεραν για τουλάχιστον 1.000 ευρώ τη βραδιά το πιο φθηνό τους δωμάτιο, τώρα παρακαλούν να βρουν πελάτες, με την περιοχή να έχει ερημώσει.

Ο Elie Maalouf, διευθύνων σύμβουλος της IHG Hotels & Resorts, της οποίας τα εμπορικά σήματα εκτείνονται από το οικονομικό Holiday Inn έως το πολυτελές Six Senses, περιέγραψε στους Sunday Times τη νέα πραγματικότητα.

«Σε κανονικές συνθήκες, η πληρότητα θα ξεπερνούσε το 60% αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά σήμερα – δεν θα σας δώσω συγκεκριμένο ποσοστό – είναι χαμηλότερη. Αρκετά χαμηλότερη από ό,τι θα θέλαμε να είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Έτσι, η εταιρεία του παρέχει σχεδόν δωρεάν τα δωμάτιά της. Με λίγα ευρώ είναι πλέον εφικτό να κλείσει κάποιος δωμάτιο σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο Ντουμπάι, λαμβάνοντας παράλληλα και πολυτελείς παροχές.

Δημοσίευμα των Sunday Times έγραψε ότι πριν το Ιράν επιτεθεί στο Ντουμπάι και σε άλλα κράτη του Κόλπου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) είχε εκτιμήσει ότι οι διεθνείς επισκέπτες θα ξόδευαν περίπου 207 δισεκατομμύρια δολάρια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή φέτος. Ο κλάδος υπολογίζει πλέον ότι ο πόλεμος κοστίζει στους ξενοδόχους και σε άλλες ταξιδιωτικές εταιρείες της περιοχής περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Η ακύρωση δύο αγώνων της F1 στο Μπαχρέιν και στη Σαουδική Αραβία, καθώς και δεκάδων συνεδρίων έχει πλήξει ιδιαίτερα σκληρά τα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας ανάλυσης ταξιδιωτικών δεδομένων AirDNA, μόνο στο Ντουμπάι ακυρώθηκαν περισσότερες από 80.000 κρατήσεις την εβδομάδα που έληξε στις 6 Μαρτίου. «Ο άμεσος αντίκτυπος είναι ένα σύντομο, έντονο πλήγμα», δηλώνει ο κορυφαίος αναλυτής και σύμβουλος στον τομέα της φιλοξενίας με έδρα το Ντουμπάι, Νικ φαν Μάρκεν. Ορισμένοι τοπικοί αναλυτές, μιλώντας ανώνυμα από φόβο μήπως εμπλακούν σε κυβερνητικά μέτρα καταστολής της “αρνητικής δημοσιότητας”, αναφέρουν ότι η πληρότητα σε ορισμένα ξενοδοχεία έχει πέσει στο 5%.

Γιατί ο πόλεμος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο Ντουμπάι

Το Ντουμπάι μπορεί να έχει χτυπηθεί από το Ιράν, ωστόσο έχει δεχτεί λίγες επιθέσεις, σε σχέση με άλλες περιοχές του Κόλπου. Εντούτοις, βιώνει τις χειρότερες συνέπειες, με την πόλη να αδειάζει κυριολεκτικά.

Το Ντουμπάι είναι λοιπόν πιο ευάλωτο από οποιοδήποτε άλλο κράτος του Κόλπου, γιατί ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας του. Πέρυσι, το εμιράτο – ένα από τα επτά που απαρτίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – υποδέχτηκε 19,6 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, σημειώνοντας ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Ευρώπη αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα τέταρτο των αφίξεων. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο τουριστικός τομέας αντιπροσωπεύει το ένα δέκατο του ΑΕΠ.

Μέχρι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ανακάμψουν οι διεθνείς αφίξεις, οι υπεύθυνοι του τουρισμού σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμόζουν στρατηγικές που είχαν υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και προσπαθούν να τονώσουν τη ζήτηση μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Έχουν καταστήσει δωρεάν για τους ντόπιους τα αξιοθέατα εσωτερικού, όπως τα υδάτινα πάρκα και τα πάρκα με κήπους, με την ελπίδα ότι θα κλείσουν και μια διανυκτέρευση σε κάποιο τοπικό ξενοδοχείο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Ντουμπάι βοηθά τα ξενοδοχεία να καλύψουν τα έξοδα διαμονής των ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί και προτρέπει τους ξενοδόχους να διατηρήσουν τις τιμές τους. Οι υπουργοί φοβούνται ότι οι απότομες εκπτώσεις θα βλάψουν την εικόνα του εμιράτου ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού, την οποία έχουν καλλιεργήσει με προσοχή.

Οι ξενοδοχειακοί όμιλοι που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στην κυβέρνηση του Ντουμπάι διατηρούν τη στάση τους πριν τον πόλεμο, τουλάχιστον δημοσίως. Οι σουίτες στα ξενοδοχεία Jumeirah και στα ξενοδοχεία Atlantis στο Palm Jumeirah εξακολουθούν να διαφημίζονται με τιμές που ξεπερνούν τις 1.000 δολάρια τη βραδιά. Ωστόσο, ο Elie Maalouf της IHG δήλωσε ότι οι μειώσεις των τιμών είναι αναπόφευκτες «για να αναζωογονηθεί η δυναμική και το ενδιαφέρον».