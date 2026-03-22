Πρόσφατα αναδείχθηκε μία από τις 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να την επισκεφτεί κανείς, σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έκθεση από το Time Out. Μάλιστα, τη συναντάμε στην 16η θέση της λίστας, ενώ όσοι την έχουν επισκεφτεί, θα συμφωνήσουν για τη διάκριση αυτή.

Ο λόγος για την Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, που μοιάζει με υπαίθριο μουσείο. Υπήρξε για περισσότερα από 500 χρόνια πρωτεύουσα της Πολωνίας και αποτελούσε κοιτίδα του μεσαιωνικού εμπορίου και μεγάλο κέντρο τεχνών και επιστημών κατά τον 16ο αιώνα. Σύμφωνα με το θρύλο, οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης έμεναν στην σπηλιά ενός δράκου που σκότωσε ο μυθικός βασιλιάς Krak.

Οι μύθοι γύρω από την πόλη δεν σταματούν εκεί, καθώς λέγεται πως κάποτε, ο θεός των Ινδουϊστών, ο Σίβα, πέταξε επτά μαγικές πέτρες σε επτά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Και από τότε κάθε μέρος στο οποίο έπεσε μια πέτρα θεωρείται πως διαθέτει μια ξεχωριστή ενέργεια. Η Κρακοβία ήταν ένα από αυτά τα μέρη.

Ξεχωριστή είναι η εμπειρία και για τους επισκέπτες της πόλης, καθώς η Κρακοβία έχει αξιοθέατα, μέρη και προτάσεις που θα απογειώσουν το ταξίδι σας. Η Παλιά Πόλη είναι ένα αληθινό κομψοτέχνημα αρχιτεκτονικής και σπουδαίων ιστορικών μνημείων και έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Η Bασιλική της Παρθένου Μαρίας είναι χτισμένη τον 13ο αιώνα και επιβλέπει από τα δίδυμα κωδωνοστάσιά της την κεντρική πλατεία της Αγοράς.

Ο βραχώδης λόφος Wawel υψώνεται 20 μέτρα πάνω από το κέντρο της πόλης και αποτελούσε για αιώνες έδρα των Πολωνών βασιλέων. Ο επισκέπτης θα δει από κοντά το ομώνυμο κάστρο του 16ου αιώνα και σύμβολο εθνικής ταυτότητας για τους Πολωνούς. Δίπλα στο κάστρο δεσπόζει ο Βασιλικός Καθεδρικός, με ιστορία 900 ετών. Η Εβραϊκή Συνοικία Kazimierz γνώρισε τις καταστροφικές συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την ταινία «Λίστα του Σίντλερ».

Ο ταξιδιώτης θα ανακαλύψει σήμερα εκεί την πιο μποέμ γειτονιά της πόλης με λιθόστρωτα σοκάκια και πολυάριθμες παλιές συναγωγές, ενώ φιλοξενεί και το Εβραϊκό Μουσείο της Γαλικίας που είναι αφιερωμένο στο Ολοκαύτωμα και τους Εβραίους της Κεντρικής Ευρώπης. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το ιστορικό Schidler’s Factory Museum που στεγάζεται στο παλιό εργοστάσιο εμαγιέ σκευών του θρυλικού βιομήχανου Όσκαρ Σίντλερ και το Μουσείο Γιαπωνέζικης Τέχνης και Τεχνολογίας Manggha, πάνω στις όχθες του ποταμού Βιστούλα.

