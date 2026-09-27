Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ αντιμετώπισε το Περού σε φιλικό αγώνα στο Ορλάντο και οι οπαδοί της την υποδέχθηκαν με ένα κορεό εμπνευσμένο από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πρόκειται για μια ταινία που προκάλεσε πολλά σχόλια και όπως φαίνεται εμπνέει και τους οπαδούς, τουλάχιστον στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί κατέκλυσαν τις εξέδρες του γηπέδου του Ορλάντο για το φιλικό παιχνίδι με το Περού και είχαν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό κορεό.

Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της αναμέτρησης το πέταλο καλύφθηκε από ένα μεγάλο πανό που έγραφε «The American Odyssey» ενώ πάνω του υπήρχαν και σχέδια που παραπέμπουν στην ελληνική μυθολογία.

«Ο δρόμος προς τη δόξα δεν περνά ποτέ από ήρεμα νερά», αναγραφόταν στο κάτω μέρος του πανό, με τους Αμερικανούς να εντυπωσιάζουν τόσο στην εξέδρα όσο και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς πήραν τη νίκη με 4-1.