Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο Πανθεσσαλικό αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα καθώς ο Ηρακλής ισοφάρισε και το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, σε ένα παιχνίδι-θρίλερ με δοκάρια και VAR.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα του αγώνα, είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 20′ με τον Τσούμπερ που δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά το γύρισμα του Ούρονεν και αμέσως μετά άνοιξαν το σκορ.

Στο 21′ ο Λύρατζης έκανε τη σέντρα από δεξιά και τελικά η μπάλα στρώθηκε στον Τσιλούλη που την έστειλε στα δίχτυα με πλασέ. Το γκολ αρχικά ακυρώθηκε, μετά την εξέταση του VAR όμως μέτρησε καθώς ο Τσιλούλης καλυπτόταν και το 0-1 ήταν γεγονός.

Οι Περιστεριώτες παρέμειναν καλύτεροι μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και νωρίς στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 56′ είχαν δοκάρι σε δυνατό σουτ του Τσούμπερ. Δύο λεπτά μετά, οι τυπικά γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά, ο Νιζέ σέντραρε από αριστερά και ο Λόπεθ έκανε το σουτ, με τη μπάλα να πάει στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια να χτυπάει μέσα από τη γραμμή.

Ο βοηθός και ο VAR, όμως, έκριναν ότι δεν είχε περάσει ολόκληρη και από τη στιγμή που δεν υπάρχει goal line technology ο διαιτητής αποφάσισε ότι δεν υπάρχει γκολ και το σκορ παρέμεινε 0-1. Όπως και να έχει, η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι συνέχισε να επιτίθεται και στο 73′ ο Ρος πέρασε ωραία την κάθετη πάσα για τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος με τη σειρά του πλάσαρε όπως έπρεπε για να γίνει το 1-1.

Από εκεί και πέρα, αμφότερες οι ομάδες έψαξαν το δεύτερο γκολ για να πάρουν τη νίκη και είχαν ευκαιρίες για να το πετύχουν, με το σκηνικό να γίνεται… θρίλερ στις καθυστερήσεις. Αρχικά, στο 94′, ο Ηρακλής σκόραρε με τον Πέδρο Μάρκες ξανά, υπήρξε όμως παρέμβαση του VAR και ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Κούστα που είχε κάνει την κεφαλιά-πάσα.

Στη συνέχεια, στο 97′, ο Ατρόμητος είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Σερζίνιο μετά τη σέντρα του Τσούμπερ από αριστερά. Κι έπειτα από όλα αυτά, οι δύο ομάδες πήραν από ένα βαθμό, καθώς το 1-1 δεν άλλαξε.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού (56′ Πέδρο Μάρκες), Καϊμπουέ (46′ Ραντόγια), Σουρλής (82′ Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46′ Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (86′ Κούστα).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82′ Σερζίνιο), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Μουντές (71′ Καραμάνης), Τσιγγάρας, Τσιλούλης (56′ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Περέα (56′ Τσαντίλας).