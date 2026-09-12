Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 0-1 από τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος τόνισε στις δηλώσεις του ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν το τρίποντο για να είναι ομαλή η μετάβαση από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Αλγκουαθίλ και για να μη χάσουν έδαφος στη βαθμολογία, η εμφάνισή τους όμως δεν ήταν καλή και τελικά ηττήθηκαν.

Μια ήττα που πλήγωσε τον κόσμο αλλά και τον νέο προπονητή, όπως τόνισε στις δηλώσεις του στο Magent Sport αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο Καραϊσκάκη.

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ. Είχαμε πρόβλημα στην πορεία του ματς, καταλαβαίνω τι νιώθει ο κόσμος. Όταν βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να κερδίσει. Είμαι το ίδιο πληγωμένος, όσο και ο κόσμος», είπε αρχικά ο Αλγκουαθίλ και συνέχισε.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω δικαιολογίες. Ο χρόνος που είμαστε εδώ είναι λίγος, έχουμε ένα σπουδαίο ρόστερ. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσω πράγματα ώστε στο τέλος της σεζόν ο φίλαθλος του Ολυμπιακού να είναι περήφανος».