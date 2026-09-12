Το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού δεν ήταν καλό, καθώς ήρθε η ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με γκολ του Κόντρο στο 66ο λεπτό.

Ο αγώνας ξεκίνησε με γκολ για τους φιλοξενούμενους καθώς στο 5ο λεπτό ο Φούντας έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα μετά το σουτ του Ντίκμαν, ο βοηθός όμως σήκωσε το σημαιάκι και το VAR έδειξε ότι υπήρχε όντως οφσάιντ, οπότε το γκολ δεν μέτρησε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 11′, οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο 1-0 με τον Πουέρτα μετά τη συνεργασία των Φρόιλερ και Ζότα Σίλβα, το τελείωμά του όμως ήταν αδύναμο και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε και κράτησε το 0-0.

Αμέσως μετά ο Χρήστος Κόντης έκανε αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Νικολάου δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Κρίζμανιτς, για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» να προσπαθούν να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες με τη μπάλα κάτω.

Στο 24′ η μπάλα έφυγε λίγο άουτ στο σουτ του Ζότα Σίλβα και στο 38′ οι Κρητικοί άγγιξαν το γκολ με το διαγώνιο σουτ του Φούντα αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στην εξέλιξη της φάσης ο Αϊτόρ σκόραρε με προβολή αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, στο 54′, η ομάδα του Κόντη έγινε επικίνδυνη στην αντεπίθεση αλλά ο Φούντας από καλή θέση πλάσαρε άουτ, με τους Πειραιώτες, από την άλλη πλευρά, να γίνονται απειλητικοί στο 64′ αλλά ο Χριστογεώργος… πήρε τη μπουκιά από το στόμα του Γκονσάλες, μετά το γύρισμα του Τικνιζιάν.

Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους και έψαχναν τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ, αυτό όμως το πέτυχαν στο 66′ οι φιλοξενούμενοι, καθώς βγήκαν ωραία στην αντεπίθεση και ο Αθανασίου έδωσε στον Κόντρο που με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 0-1.

Ο Ιναμόλ Αλγκουαθίλ αντέδρασε άμεσα βγάζοντας Φρόιλερ και Γκονσάλες για να βάλει Έσε και Γιάρεμτσουκ, ενώ δεν άργησε να κάνει άλλες δύο αλλαγές: Έηω οι Φορτούνης και Πουέρτα, μέσα οι Μπέιλι και Σα.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε για την ισοφάριση στη συνέχεια αλλά πάντα κάτι έλειπε, είτε το καλό τελείωμα είτε το καθαρό μυαλό η τελική πάσα, με τον ΟΦΗ να κρατάει το 0-1 και να παίρνει μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη.

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα (74′ Σα), Φρόιλερ (68′ Έσε), Τσικίνιο (83′ Ζέλσον Μάρτινς), Φορτούνης (74′ Μπέιλι), Ζότα, Γκονσάλες (68′ Γιάρεμτσουκ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Νικολάου (13′ Κρίζμανιτς), Πούγγουρα, Κωστούλας, Ντίκμαν, Αθανασίου, Ανδρούτσος (70′ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (78′ Καραχάλιος), Φούντας (78′ Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο (70′ Χατζηγιοβάνης).