Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος χειροκροτήθηκε κατά την είσοδό του στο Καραϊσκάκη.

Ο 55χρονς Βάσκος προπονητής είναι ο αντικαταστάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην αναμέτρηση με τους Κρητικούς έκανε το ντεμπούτο του στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», οι οπαδοί τον οποίων τον υποδέχθηκαν με χειροκρότημα.

Ο Αλγκουαθίλ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο όταν έκανε την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκη λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και αντέδρασε με χαμόγελο προς την εξέδρα και σφίγγοντας τη γροθιά του.

Στο Καραϊσκάκη, φυσικά, βρίσκεται ο Αντόνιο Κορδόν, ο οποίος είναι και επισήμως ο νέος αθλητικός διευθυντής αντικαθιστώντας τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς και θα δουλέψει για δεύτερη φορά στον Ολυμπιακό.