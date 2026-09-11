Ο Ντάνιελ Ποντένσε εξέφρασε μέσω social media το παράπονό του, χωρίς να κατονομάσει τον προπονητή στον οποίο αναφερόταν, μία ημέρα μετά την αποδέσμευση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε λόγο, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα ονόματα, για έναν προπονητή που ανάγκαζε τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν τούμπες κάθε φορά που έκαναν κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Μάλιστα, ο Ποντένσε υποστήριξε ότι ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί και με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει περαιτέρω τις συνθήκες ή να κατονομάσει τον τεχνικό στον οποίο αναφερόταν.

Η ανάρτηση του Πορτογάλου ήρθε μόλις μία ημέρα μετά το τέλος της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρ. «Υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που βάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες κάθε φορά που αστοχούν σε άσκηση τελειωμάτων ή κάνουν μια ενέργεια που δεν του αρέσει. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του. Σε μια προπόνηση, ένας τερματοφύλακας πάσαρε κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα. Έκανε δέκα μπροστινές τούμπες, ακριβώς στη μέση της άσκησης. Και ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός στην Premier League που δεν έχει δεχθεί ακόμη γκολ μετά από τρεις αγωνιστικές».