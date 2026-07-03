Η εικόνα της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς έξι από τα οκτώ ζευγάρια των νοκ άουτ είναι ήδη γνωστά. Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο (4/7, 20:00) με την αναμέτρηση του Καναδά απέναντι στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Την τελευταία ημέρα των αγώνων της φάσης των «32», η Ισπανία και η Πορτογαλία εξασφάλισαν την πρόκρισή τους, επικρατώντας της Αυστρίας (3-0) και της Κροατίας (2-1) αντίστοιχα. Έτσι, οι δύο Ιβηρικές δυνάμεις θα τεθούν αντιμέτωπες στις 6 Ιουλίου (22:00), σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φάσης των «16».

Ανοιχτά παραμένουν πλέον μόνο δύο ζευγάρια. Η Ελβετία, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Αλγερίας με 2-0, περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Κολομβία – Γκάνα (4/7, 04:30).

Παράλληλα, εκκρεμεί και το τελευταίο ζευγάρι της φάσης, το οποίο θα διαμορφωθεί από τους νικητές των αναμετρήσεων Αυστραλία – Αίγυπτος (3/7, 21:00) και Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (4/7, 01:00). Με την ολοκλήρωση αυτών των αγώνων θα συμπληρωθεί οριστικά το παζλ των νοκ άουτ του Μουντιάλ.

Τα ζευγάρια των «16»