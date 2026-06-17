Η παρθενική εμφάνιση της Ιορδανίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορεί να μην συνοδεύτηκε από βαθμό, όμως άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Η ομάδα της Μέσης Ανατολής στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στην Αυστρία, ωστόσο ηττήθηκε με 3-1 σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στην… ατυχία.

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο 20ό λεπτό χάρη σε ένα εκπληκτικό σουτ του Ρομάνο Σμιντ έξω από την περιοχή. Ο μέσος της Αυστρίας πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, γράφοντας το όνομά του σε μια ιδιαίτερα μικρή λίστα παικτών της χώρας του που έχουν σκοράρει σε Μουντιάλ με προσπάθεια εκτός περιοχής.

Παρά το σοκ του γκολ, η Ιορδανία δεν επηρεάστηκε. Αντίθετα, ανέβασε την απόδοσή της, απείλησε επανειλημμένα και δικαιώθηκε στο 50′, όταν ο Ολουάν έφυγε στην αντεπίθεση και με εξαιρετικό πλασέ ισοφάρισε σε 1-1, πετυχαίνοντας το πρώτο γκολ στην ιστορία της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συνέχεια, όμως, ανήκε στην Αυστρία. Στο 67′ ο Μάρκο Αρναούτοβιτς εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας και βρήκε δίχτυα. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε. Η πίεση αυξήθηκε και δέκα λεπτά αργότερα οι Αυστριακοί βρήκαν και το τέρμα της λύτρωσης (2-1), με αυτογκόλ του Αλ Αράμπ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ήταν το πέμπτο αυτογκόλ της διοργάνωσης, με το Μουντιάλ του 2026 να συνεχίζει μια ιδιαίτερη τάση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στα Παγκόσμια Κύπελλα. Οι Αυστριακοί θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλα τέρματα, αλλά ο γκολκίπερ Αμπουλάιλα είχε εξαιρετικές επεμβάσεις. Ωστόσο, στην τελευταία φάση η Αυστρία κέρδισε πέναλτι και ο Αρναούτοβιτς διαμόρφωσε το 3-1.