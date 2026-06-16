Η εθνική ομάδα του Ιράν εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες μετακίνησης που αντιμετωπίζει στο Μουντιάλ 2026, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αμίρ Γκαλενοΐ και τους διεθνείς Μεχντί Ταρεμί και Μοχαμάντ Μοχεμπί να κάνουν λόγο για σοβαρά οργανωτικά προβλήματα που επηρεάζουν την προετοιμασία και την απόδοση της ομάδας.

Μετά την ισοπαλία 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, οι εκπρόσωποι της ιρανικής αποστολής αποκάλυψαν ότι υποχρεώθηκαν να αναχωρήσουν άμεσα για την προπονητική τους βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού, χωρίς να τους επιτραπεί να παραμείνουν στην Καλιφόρνια για αποθεραπεία και προετοιμασία ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

«Μας είπαν ότι πρέπει να φύγουμε αμέσως. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και αυτό μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Δείχνει σαν κάποιοι άλλοι να σχεδιάζουν για εμάς», δήλωσε ο Γκαλενοΐ, ο οποίος χαρακτήρισε το Ιράν ως «την πιο αδικημένη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αποστολή με τις θεωρήσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι αρκετά στελέχη της ομοσπονδίας δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη διοργάνωση. «Ο Πρόεδρός μας δεν βρίσκεται εδώ, όπως και πολλοί άνθρωποι της διοίκησης και των μέσων ενημέρωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ταρεμί δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Η κατάσταση είναι καταστροφική για εμάς. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο απαιτεί ιδανικές συνθήκες προετοιμασίας και αποκατάστασης, όμως εμείς δεν έχουμε αυτή τη στήριξη. Η FIFA οφείλει να μας βοηθήσει περισσότερο», υπογράμμισε.

Οι Ιρανοί διεθνείς αποκάλυψαν ακόμη ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της ομάδας μετά το τέλος της αναμέτρησης και δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Παρά τις δυσκολίες, ο Γκαλενοΐ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να επηρεαστεί αγωνιστικά. «Μας βάζουν συνεχώς νέα εμπόδια, όμως δεν πρόκειται να σταματήσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό», τόνισε, με τον Μοχεμπί να κλείνει με μία φράση που συνοψίζει το κλίμα στις τάξεις της ιρανικής αποστολής: «Δεν είναι δίκαιο. Το περιβάλλον που αντιμετωπίζουμε είναι εξαιρετικά δύσκολο».