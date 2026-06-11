Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου χαρακτηρίζεται συχνά ως η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες η απήχησή του δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε αυτόν τον χαρακτηρισμό, παρά το γεγονός ότι η χώρα φιλοξενεί αγώνες της τελικής φάσης για πρώτη φορά έπειτα από τρεις δεκαετίες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Morning Consult που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου για λογαριασμό του Bloomberg, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ενήλικες δήλωσαν ότι είναι απίθανο να παρακολουθήσουν κάποιον από τους 104 αγώνες της διοργάνωσης από την τηλεόραση.

Μόλις το 13% ανέφερε ότι είναι απολύτως βέβαιο πως θα παρακολουθήσει αναμετρήσεις του τουρνουά. Η στάση απέναντι στο Μουντιάλ παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή κατηγορία. Η Generation Z εμφανίζεται η πιο θετική απέναντι στη διοργάνωση, ενώ οι Baby Boomers, ηλικίας πλέον 60 και 70 ετών, καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος. Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων της συγκεκριμένης γενιάς δήλωσαν ότι δεν είναι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, ενώ σχεδόν το 50% ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν τον Λιονέλ Μέσι.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι το περιορισμένο επίπεδο ενημέρωσης γύρω από τη διοργάνωση, η οποία συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά και ξεκινά στις 11 Ιουνίου. Μόλις το 25% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει αποκτήσει επαρκή γνώση για το τουρνουά, ενώ σχεδόν το 40% ανέφερε ότι δεν είχε λάβει ουσιαστική πληροφόρηση. Παράλληλα, μεγάλο μέρος όσων γνωρίζουν οι Αμερικανοί για το Παγκόσμιο Κύπελλο σχετίζεται με αρνητικές ειδήσεις. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι ενήμερο για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων. Οι αντιδράσεις γύρω από το κόστος και τον τρόπο διάθεσής τους έχουν οδηγήσει ακόμη και σε πολιτικές παρεμβάσεις, με σχεδόν 70 μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να ζητούν δημόσια τη μείωση των τιμών.

Στη δεύτερη θέση των ζητημάτων που συγκέντρωσαν αρνητική δημοσιότητα βρέθηκε η FIFA και η απόφασή της να απονείμει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πρώτο βραβείο ειρήνης της ομοσπονδίας. Το 31% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα με την κίνηση αυτή, ενώ μόλις το 16% την αξιολόγησε θετικά. Παρά το συγκρατημένο ενδιαφέρον του κοινού, κορυφαίες εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες που σχετίζονται με το Μουντιάλ. Εταιρείες όπως η McDonald’s και η Verizon συμμετέχουν ενεργά είτε ως επίσημοι συνεργάτες της FIFA είτε μέσω προβολής κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων από τα δίκτυα Fox και Telemundo.

Η Coca-Cola αναδείχθηκε ως η εταιρεία που οι περισσότεροι Αμερικανοί συνδέουν με το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η συνεργασία της με τη διοργάνωση ξεκίνησε το 1950 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με την εταιρεία να παραμένει επίσημος χορηγός του θεσμού. Στη δεύτερη θέση της εταιρικής αναγνωρισιμότητας βρέθηκε η Nike. Παρότι δεν αποτελεί επίσημο συνεργάτη της FIFA, διαθέτει συμφωνίες με ορισμένες από τις πιο προβεβλημένες εθνικές ομάδες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγγλία και η Γαλλία.

Η Adidas ακολούθησε σε μικρή απόσταση, παρά τη μακροχρόνια συνεργασία της με το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον ρόλο της ως προμηθεύτριας της επίσημης μπάλας της διοργάνωσης. Λίγο πριν από την έναρξη των αγώνων, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζήτηση ενδέχεται να κινείται χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αργεντίνικη αεροπορική εταιρεία περιόρισε πτήσεις που είχαν σχεδιαστεί ειδικά για φιλάθλους του Μουντιάλ, ενώ ιδιοκτήτες καταλυμάτων Airbnb σε πόλεις που φιλοξενούν αγώνες αναφέρουν χαμηλότερο ενδιαφέρον από το αναμενόμενο. Ανάλογες επιφυλάξεις διατυπώνονται και από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στις αρχές Ιουνίου, η αλυσίδα εστιατορίων Shake Shack αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τις συγκρίσιμες πωλήσεις του τριμήνου, αφαιρώντας την αναμενόμενη θετική επίδραση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρομπ Λιντς, δήλωσε σε επενδυτικό συνέδριο ότι παρατηρείται επιβράδυνση της τουριστικής κίνησης τις τελευταίες εβδομάδες, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Τέλος, η έρευνα καταγράφει περιορισμένη πρόθεση καταναλωτικών δαπανών που σχετίζονται με τη διοργάνωση. Σχεδόν το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το νοικοκυριό του δεν πρόκειται να διαθέσει χρήματα για το Μουντιάλ, είτε για εισιτήρια, είτε για παρακολούθηση αγώνων εκτός σπιτιού, είτε για αγορά επίσημων προϊόντων και αναμνηστικών.