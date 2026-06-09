Η Βραζιλία έχει βγάλει μέσα στα χρόνια πολλούς παικταράδες που σημάδεψαν το Παγκόσμιο Κύπελλο είτε κατακτώντας το, όπως ο Πελέ, ο Γκαρίντσα, ο Ρομάριο, ο Ζαϊρζίνιο, ο Ρονάλντο, είτε με τη μπάλα που έπαιξαν κι ας μην πήραν το τρόπαιο στα χέρια τους, όπως ο Σόκρατες ή ο Ζίκο. Όλοι τους κατάφεραν να αφήσουν το στίγμα τους, εκτός από τον πιο ακριβοπληρωμένο όλων των εποχών, τον Νεϊμάρ…

Μέχρι να ανακοινωθεί η αποστολή της Σελεσάο για το Μουντιάλ 2026, στη χώρα στήθηκε ένα μεγάλο show, με κεντρικό πρόσωπο τον 34χρονο άσο και το αν θα έμπαινε στο αεροπλάνο για τις ΗΠΑ. Ένα show που δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να γίνει, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Κάρλο Αντσελότι να τον αφήσει εκτός.

Πανέξυπνος αλλά και πονηρός, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να επιβιώσει για οκτώ χρόνια στη Μίλαν έχοντας πάνω από το κεφάλι του τον… παντογνώστη Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο Ιταλός προπονητής δεν θα έκανε τίποτα που θα στενοχωρούσε τους φιλάθλους, τους ανθρώπους της ομοσπονδίας ή τους πολιτικούς της Βραζιλίας, πριν το πρώτο του Μουντιάλ στον πάγκο της.

Τυχερός ο Νεϊμάρ, όχι μόνο για αυτό, αλλά και επειδή είναι σίγουρο ότι ο Αντσελότι θα τον καλύψει ό,τι κι αν γίνει από εδώ και πέρα. Παραδοσιακά, άλλωστε, γίνεται φίλος με τους παίκτες του, είναι αρκετά χαλαρός στα αποδυτήρια και τους καλύπτει πάντα, τους υπερασπίζεται μέχρι τέλους. Αυτό, φυσικά, ο «Καρλέτο» δεν το κάνει μόνο επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του, αλλά και επειδή είναι η δική του συνταγή για την επιτυχία. Αυτό έκανε πάντα, τώρα στα… γεράματα θα αλλάξει;

Το θέμα είναι να μην αλλάξουν τα αποτελέσματα, να μην έρθει μια αποτυχία και για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο ή έστω για να μειωθούν οι πιθανότητες για κάτι τέτοιο, θα χρειαστεί και τον Νεϊμάρ. Έστω σαν αλλαγή, ως ένας παίκτης που θα έρχεται από τον πάγκο και θα κάνει τη διαφορά. Κάτι που δεν έκανε ποτέ στην καριέρα του, ασχέτως αν αυτή καλύφθηκε από χρυσό, με τα ποσά που κόστισαν οι μεταγραφές του και αυτά που έβαλε στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Ο Νεϊμάρ σε όλη του την καριέρα απέδειξε δύο πράγματα: Ότι μπορεί να κάνει πολλά κόλπα με τη μπάλα στα πόδια και ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά που πρέπει όταν η μπάλα… καίει. Πώς μπορεί να θεωρηθεί ηγέτης ένας ποδοσφαιριστής που γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος όλων των εποχών από την Παρί Σεν Ζερμέν (220 εκατ. ευρώ έδωσε στη Μπαρτσελόνα) και κάθε χρόνο φρόντιζε να απουσιάζει όταν ερχόταν η ώρα για το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο;

Πώς μπορεί να θεωρηθεί ηγέτης ένας ποδοσφαιριστής που φοράει το Νο10 της Βραζιλίας και σε τρία Μουντιάλ δεν καταφέρνει να ξεχωρίσει; Το 2014 είχε 4 γκολ και μία ασίστ, χωρίς όμως να κάνει κάποια τρομερή εμφάνιση. Έλειπε βέβαια, λόγω τραυματισμού, από τον ημιτελικό με τη Γερμανία, το 1-7 όμως δείχνει πως ακόμη κι αν έπαιζε δεν θα άλλαζε κάτι.

Το 2018 είχε γίνει, χωρίς υπερβολή, περίγελος με το θέατρο που έκανε σε κάθε φάση κάθε αγώνα για να κερδίσει φάουλ, πέναλτι ή αποβολή του αντιπάλου. Από μπάλα; Λίγα πράγματα και πάλι, δύο γκολ και δύο ασίστ… Το 2022 έπαιξε σε τρία ματς, έβαλε δύο γκολ, αλλά και πάλι δεν ξεχώρισε και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον αποκλεισμό της Σελεσάο στους προημιτελικούς.

Όταν λίγους μήνες μετά άφηνε την Παρί και την Ευρώπη για να πάει στην Αλ Χιλάλ, στη Σαουδική Αραβία, κανείς δεν περίμενε ότι το 2026 ο Νεϊμάρ που εμφανιζόταν με παραπανίσια κιλά και είχε προβλήματα τραυματισμών συνεχώς, θα ήταν στην αποστολή για το Μουντιάλ 2026. Ο… Θεός όμως, τον οποίο συνήθιζε να δείχνει μετά τα γκολ που πετύχαινε, όπως κάνουν οι 9 στους 10 Βραζιλιάνους, του έδωσε μια τελευταία ευκαιρία, στέλνοντας στον δρόμο του τον Αντσελότι.

Αν ο Νεϊμάρ την αξιοποιήσει, είτε είναι βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο, δεν είναι σίγουρο αν θα κρατήσει το τρόπαιο στα χέρια του, σίγουρα όμως θα κερδίσει πόντους στη συνείδηση όσων τον έβλεπαν πάντα ως έναν μπαλαδόρο που δεν είχε το μυαλό ή την ψυχή για να βαδίζει στα χνάρια όσων φορούσαν αυτή τη φανέλα πριν από αυτόν. Αν δεν την αξιοποιήσει, θα είναι το πιο λίγο Νο10 στην ιστορία της Βραζιλίας. Μη σου τύχει…