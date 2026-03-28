Χρησιμοποιώντας στίχο από τραγούδι της, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είπε το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα, η οποία πέθανε σε ηλικία 87 ετών το Σάββατο (28/3).

Ο θάνατος της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού έχει βυθίσει στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και τον αθλητικό, καθώς ήταν γνωστή η αγάπη της για το μπάσκετ και ειδικά για τον Άρη.

Δεν προκαλεί έκπληξη, επομένως, το γεγονός ότι οι ηγέτες εκείνης της ομάδας, οι ηγέτες του Άρη της δεκαετίας του 80, την αποχαιρετούν μέσω των social media. Αυτό έκανε ο Νίκος Γκάλης και αυτό έκανε και ο Γιαννάκης, χρησιμοποιώντας στίχο από τραγούδι της Μαρινέλλας.

«Τα λόγια είναι περιττά απόψε…», ανέφερε το σχετικό μήνυμα.