Με ανακοίνωσή του, ο Ερασιτέχνης Άρης είπε το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα, η οποία πέθανε σε ηλικία 87 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού δεν έκρυβε την αγάπη της για τους «κίτρινους», η οποία είχε… γεννηθεί μέσω της ομάδας μπάσκετ της δεκαετίας του ’80, διατηρώντας μέσα στα χρόνια μια πολύ δυνατή φιλία με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Η είδηση του θανάτου της, έπειτα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, βύθισε στο πένθος την οικογένεια του Άρη, με τον Ερασιτέχνη να τοποθετείται μέσω ανακοίνωσης.

«Έφυγε η Μαρινέλλα, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού», γράφουν οι «κίτρινοι» και στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής…

«Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του ΑΡΗ, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

«Με τον ΑΡΗ μας πάντα μπροστά…» τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…».