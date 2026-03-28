Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών έχοντας γράψει τη δική της τεράστια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι και κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της δεν έκρυψε την αγάπη της για το μπάσκετ και ειδικά για τον Άρη.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 όλη η Ελλάδα στηνόταν μπροστά από τις τηλεοράσεις για να δει την ομαδάρα του Γιάννη Ιωαννίδη με τους Νίκο Γκάλη και Παναγιώτη Γιαννάκη να προσπαθεί να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Αυτό, τελικά, δεν το κατάφερε, κατάφερε όμως να κάνει νέους οπαδούς και ανάμεσά τους ήταν και η Μαρινέλλα, στην οποία διασκέδαζαν οι «κίτρινοι» έπειτα από μεγάλες επιτυχίες.

Ήταν τότε που η σπουδαία καλλιτέχνιδα, έχοντας στο πλευρό της τον Γιάννη Πάριο, τραγουδούσε το «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά», το οποίο ακόμη και σήμερα μνημονεύουν οι οπαδοί του Άρη και όσοι έζησαν από κοντά εκείνη την εποχή.

«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε

κάθε ομάδα που είναι μπροστά…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

να ανεβαίνει δυο – δυο τα σκαλιά,

να πηγαίνει να πάρει πρωτιά στην Ευρώπη…

Με τον Άρη μας πάντα μπροστά,

μ’ ένα σώμα και μία καρδιά,

και το κύπελλο ξαφνικά θα σηκώσει…

Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη,

τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά,

προχωράμε και νικάμε,

και το κύπελλο είναι μπροστά…».