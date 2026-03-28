Η Μαρινέλλα, η μεγαλύτερη τραγουδίστρια εδώ και δεκαετίες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Επειτα από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις βαρύτατου εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024 η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».