Το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλλα, η οποία πέθανε σε ηλικία 87 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, είπε μέσω των social media ο Νίκος Γκάλης.

Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28/3) έπειτα από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, αλλά δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Αυτό τόνισε στο μήνυμά του μέσω του Instagram ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος ήταν ο ηγέτης του Άρη που είχε αγαπήσει η Μαρινέλλα στη δεκαετία του ’80, όταν τραγουδούσε «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά».

«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία… Θα μείνει αξέχαστη! Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της», έγραψε ο Γκάλης.