Η Γαλλία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στη Βραζιλία, επικρατώντας 2‑1 στο «Gillette Stadium» του Φόξμπορο, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο. Η εμφάνιση της δείχνει ότι η ομάδα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι έτοιμη να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Στο 32′ ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ για τους «τρικολόρ», ενώ στο 65′ ο Εκιτικέ διπλασίασε τα τέρματα της Γαλλίας, η οποία αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Ουπαμεκανό με απευθείας κόκκινη στο 55ο λεπτό. H «Σελεσάο» μείωσε στο 78ο λεπτό με γκολ του Μπρέμερ.

Νωρίτερα, την ήττα με 1-0 γνώρισε η Κύπρος από τη Λευκορωσία σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο νέο «ΓΣΠ» της Λευκωσίας. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 24′ ο Τικχομίροφ. Η Γεωργία και το Ισραήλ έμειναν στο 2-2 σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα. Οι Γεωργιανοί προηγήθηκαν με δύο γκολ του Κβαρατσκέλια (36′, 54′), όμως οι Ισραηλινοί ισοφάρισαν με τους Μιζράχι (60′) και Γκάντελμαν (64′).

Σε φιλικούς αγώνες ανά τον κόσμο στο διεθνές «παράθυρο» του Μαρτίου, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μολδαβία-Λιθουανία 0-2 Κύπρος-Λευκορωσία 0-1 Γεωργία-Ισραήλ 2-2 Βραζιλία-Γαλλία 1-2