Μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 βρίσκονται οι Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία και Κόσοβο, μετά τα αποτελέσματα στους ημιτελικούς των αγώνων μπαράζ.

Ιταλία – Β. Ιρλανδία 2-0

Στο Μπέργκαμο η Ιταλία υποδέχθηκε τη Β. Ιρλανδία, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ και με ελάχιστες φάσεις. Στο 56′, όμως, οι «ατζούρι» κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με το ωραίο σουτ του Τονάλι και στο 80′ ήρθε και το 2-0 με το τελείωμα του Κιν εντός περιοχής. Έτσι, η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Ουαλία ή τη Βοσνία.

Δανία – Β. Μακεδονία 4-0

Στην Κοπεγχάγη η Βόρεια Μακεδονία δυσκόλεψε για ένα ημίχρονο τη Δανία, στο 49′ όμως ο Ντάμσγκααρντ έκανε το 1-0 και από εκεί και πέρα όλα ήταν εύκολα: 2-0 στο 58′ ο Ίσακσεν, 3-0 στο επόμενο λεπτό ο ίδιος παίκτης, 4-0 στο 75′ ο Νόργκααρντ και οι Δανοί θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας Τσεχία ή Ιρλανδία στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση.

Ουκρανία – Σουηδία 1-3

Η Σουηδία αντιμετώπισε εκτός έδρας την Ουκρανία και προηγήθηκε στο 5′ με τον Γιόκερες, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο επιθετικός της Άρσεναλ σκόραρε και στο 51′ για το 0-2 αλλά και στο 72′, με πέναλτι, για το 0-3 με χατ-τρικ, με τους Ουκρανούς να πετυχαίνουν το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Πονομαρένκο. Εύκολη νίκη για τους Σουηδούς, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την πρόκριση υποδεχόμενοι την Πολωνία.

Σλοβακία – Κόσοβο 3-4

Το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της ομάδας έγινε στη Μπρατισλάβα, όπου η Σλοβακία προηγήθηκε στο 6′ με τον Βάλιεντ, το Κόσοβο ισοφάρισε στο 21′ με τον Χόντζα, οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-1 στο 45′ με τον Χαρασλίν αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν ξανά την απάντηση, κάνοντας το 2-2 στο 47′ με τον Ασλάνι. Στο 60′ ο Μουσλίγια έκανε το 2-3 για το Κόσοβο και στο 72′ ο Χαϊρίζι έγραψε το 2-4, με το τελικό 3-4 να διαμορφώνεται στις καθυστερήσεις από τον Στρέλεκ. Επόμενος αντίπαλος για το Κόσοβο η Τουρκία εντός έδρας.

Περισσότερα σε λίγο…