Με γκολ του Καντιόγλου η Τουρκία νίκησε με 1-0 τη Ρουμανία και θέλει ακόμη μία νίκη, κόντρα σε Σλοβακία ή Κόσοβο εκτός έδρας, για να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026.

Η τελευταία φορά που οι Τούρκοι έδωσαν το παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν το 2022, όταν είχαν καταφέρει, μάλιστα, να πάρουν την 3η θέση. Από τότε έχουν περάσει 22 χρόνια και η πρόκριση απέχει μόλις μία νίκη πλέον.

Στον πρώτο αγώνα μπαράζ η Τουρκία υποδέχθηκε τη Ρουμανία σε ένα παιχνίδι που είχε ελάχιστες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, είχε όμως γκολ στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 53ο λεπτό, όταν ο Καντιόγλου με κοντινή προσπάθεια, μετά τη μπαλιά του Γκιουλέρ, έκανε το 1-0.

Στο 61′ η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα πλησίασε και σε δεύτερο γκολ αλλά ο Γιλντίζ στάθηκε άτυχος καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι, με τη Ρουμανία να προσπαθεί να αντιδράσει στη συνέχεια αλλά να μην τα καταφέρνει, με συνέπεια τον αποκλεισμό.

Όσο για την Τουρκία, θα αντιμετωπίσει Σλοβακία ή Κόσοβο στο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.