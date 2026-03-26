Οι δύο κρίσιμοι αγώνες των προκριματικών playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 κρίθηκαν στην παράταση. Στην Ουαλία, η αναμέτρηση με τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1‑1 και κρίθηκε στα πέναλτι, ενώ στην Τσεχία η μονομαχία με την Ιρλανδία επίσης οδηγήθηκε στην παράταση και τελικά στα πέναλτι, όπου οι Τσέχοι επικράτησαν 4‑3.

Ουαλία – Βοσνία & Ερζεγοβίνη 1‑1 (2‑4 στα πέναλτι)

Σε έναν αγώνα γεμάτο ένταση στο Cardiff City Stadium, η Ουαλία προηγήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Βοσνία ισοφάρισε, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Η ψυχραιμία των Βόσνιων τους έδωσε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του προκριματικού γύρου.

Τσεχία – Ιρλανδία 2‑2 (4‑3 στα πέναλτι)

Η Τσεχία και η Ιρλανδία πρόσφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι που παρέτεινε την αγωνία μέχρι την παράταση. Παρά το προβάδισμα της Ιρλανδίας με δύο γκολ, οι Τσέχοι ισοφάρισαν και ανάγκασαν το ματς να κριθεί στα πέναλτι, όπου επικράτησαν 4‑3, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό των playoffs.

Τα αποτελέσματα των ημιτελικών στα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης:

#ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26 ΜΑΡΤΙΟΥ)

1. Ουαλία-Βοσνία 1-1 (2-4 στα πέναλτι)

2. Ιταλία-Βόρεια Ιρλανδία 2-0

3. Ουκρανία-Σουηδία 1-3

4. Πολωνία-Αλβανία 2-1

5. Σλοβακία-Κόσοβο 3-4

6. Τουρκία-Ρουμανία 1-0

7. Τσεχία-Ιρλανδία 2-2 (4-3 στα πέναλτι)

8. Δανία-Βόρεια Μακεδονία 4-0

ΤΕΛΙΚΟΙ (31 Μαρτίου)

Βοσνία – Ιταλία

Ουκρανία – Πολωνία

Κόσοβο – Τουρκία

Τσεχία – Δανία

* Οι 4 νικητές προκρίνονται στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026