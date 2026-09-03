«Ο κόσμος με δικάζει, εγώ δεν φταίω», λέει η μητέρα του 43χρονου που συνελήφθη για την υπόθεση του νεκρού βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα και στην κατάψυξη του διαμερίσματος στην Κυψέλη.

Η μητέρα του 43χρονου μίλησε στο MEGA και εμφανίστηκε εμφανώς ταραγμένη από τις εξελίξεις, υποστηρίζοντας πως βρίσκεται στη Γερμανία και έχει να επισκεφθεί την Ελλάδα εδώ και 12 χρόνια.

Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της έχει φύγει από τη ζωή και πλέον βρίσκεται μόνη της, προσπαθώντας να καταλάβει τι έχει συμβεί με τον γιο της.

«Δεν ξέρω τίποτα έχω μπερδευτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος με δικάζει τι μάνα είμαι, εγώ δεν φταίω ούτε του είπα να σκοτώσει ούτε είπα να κάνει… Ζω στη Γερμανία έχω να έρθω στην Ελλάδα 12 χρόνια, πώς να ξέρω τι κάνει πίσω αυτό το παιδί, δεν είναι μικρό παιδί είναι 43 χρονών παλικάρι, γιατί να φταίει η μάνα του; Με δικάζει ο κόσμος τι μάνα είμαι, εγώ τι μάνα είμαι; Εγώ ήμουν μια μάνα που μια ζωή ήταν δίπλα στα παιδιά της και πάντα θα είμαι ότι και να γίνει. Φυσικά μία μάνα ποτέ δεν θέλει να βγάλει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, ποτέ», είπε η μητέρα του 43χρονου.

Αύριο ξανά στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι

Στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη έμεναν ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος υπήκοος Αφγανιστάν, η 15χρονη κόρη της 38χρονης και δύο ακόμη ανήλικα αγόρια.

Ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο ενώπιον του ανακριτή, μετά τις βαριές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους.

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, καθώς και για ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ.

Για την ίδια υπόθεση ποινική δίωξη ασκήθηκε και στον 26χρονο, ο οποίος διέμενε στο σπίτι και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης, η οποία είναι έγκυος.

Ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και κατοχή πυρομαχικών. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Αναβολή για τις κατηγορίες μετά το επεισόδιο στη μεταγωγή

Παράλληλα, ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί για μια σειρά αδικημάτων που αφορούν επεισόδιο κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια μετά τη σύλληψή του.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, αλλά και απόπειρα απόδρασης κρατουμένου.

Η δίκη του αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο για τις 5 Οκτωβρίου, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του.

Τα παιδιά γνώριζαν ότι το βρέφος βρισκόταν στην κατάψυξη

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι γνώριζαν τα παιδιά που ζούσαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα παιδιά φέρεται να ανέφεραν πως γνώριζαν ότι το βρέφος είχε πεθάνει και ότι βρισκόταν στον καταψύκτη, χωρίς όμως να έχουν εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θάνατός του.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο τα παιδιά να μην βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο παραμένει, ωστόσο, και η στάση της 15χρονης κόρης της 38χρονης, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση από όσα έχει μέχρι στιγμής αναφέρει στις καταθέσεις της.