Ποινή φυλάκισης ενός έτους, η οποία μετατράπηκε προς 15 ευρώ ημερησίως, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τέσσερις μήνες, επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 27χρονο τράπερ που συνελήφθη να κινείται με ταχύτητα 182 χιλιομέτρων την ώρα στην ΠΑΘΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε την πράξη του και ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο.

Όπως υποστήριξε, λίγο πριν από το περιστατικό είχε δεχθεί τηλεφώνημα από πρόσωπο του στενού του περιβάλλοντος, το οποίο αντιμετώπιζε έκτακτο πρόβλημα υγείας, και επιτάχυνε προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα κοντά του.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, με την υπόθεση να εκδικάζεται σήμερα (5/8) στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο 27χρονος άσκησε έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης και αφέθηκε ελεύθερος.