Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέα Σύρου βρέθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 28 Ιουλίου στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην περιοχή Καμπί της Πάρου και έκαψε περίπου 10.000 στρέμματα.

Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, Κωνσταντίνο Μπιζά, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον επόπτη του ιδιώτη εργολάβου που έχει αναλάβει τη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου, οδηγό απορριμματοφόρου.

Οι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, με τις αρχές να εξετάζουν τόσο το ενδεχόμενο τέλεσης επιπλέον αδικημάτων όσο και πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.

Κακουργηματική έρευνα για τη φωτιά στον ΧΥΤΑ

Η υπόθεση ερευνάται σε κακουργηματικό επίπεδο, καθώς η φωτιά που ξεκίνησε από τον χώρο του ΧΥΤΑ πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε εκτός της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας, η πυρκαγιά έκαψε δασική, χορτολιβαδική και αγροτική έκταση, προκάλεσε ευρεία περιβαλλοντική επιβάρυνση, ζημιές σε περιουσίες πολιτών και θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.

Στον δήμαρχο Πάρου αποδίδεται, κατά το προανακριτικό κατηγορητήριο, πυρκαγιά από ενδεχόμενο δόλο.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η εναπόθεση απορριμμάτων, όπως οικιακές συσκευές, χαρτόκουτα, κλαδιά και άλλα υλικά σε χώρο εντός του ΧΥΤΑ, έγινε κατά παράβαση των προβλεπόμενων κανόνων και αν αυτή συνδέεται με την εκδήλωση της φωτιάς.

Το έγγραφο που εξετάζουν οι αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται σε υπηρεσιακό έγγραφο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και φέρεται να φέρει την υπογραφή του δημάρχου.

Το έγγραφο απευθύνεται στον αντιδήμαρχο καθαριότητας και αναφέρει ότι, λόγω προβλημάτων στη λειτουργία του ΚΔΑΥ Πάρου, από τις 23 Μαΐου 2026 και μέχρι νεωτέρας, τα απορριμματοφόρα της ανακύκλωσης θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ για προσωρινή αποθήκευση, σε χώρο που θα υποδείκνυε ο ανάδοχος λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η συγκεκριμένη αναφορά βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της έρευνας, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν η προσωρινή εναπόθεση υλικών στον ΧΥΤΑ δημιούργησε συνθήκες αυξημένου κινδύνου.

Τι υποστήριξε ο δήμαρχος Πάρου

Προανακριτικά, ο Κωνσταντίνος Μπιζάς αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι ο Δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του ΧΥΤΑ και δεν φέρει ευθύνη για αυτήν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ενώ η καθημερινή λειτουργία και επίβλεψη του χώρου έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία.

Ο δήμαρχος φέρεται να ανέφερε ότι ο Δήμος έστελνε προσωρινά και ανακυκλώσιμα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ, επειδή είχε σταματήσει η λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών που εξυπηρετούσε την περιοχή.

Όπως υποστήριξε, αυτό γινόταν μέχρι να υπογραφεί νέα σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ώστε τα ανακυκλώσιμα να μεταφέρονται σε ΚΔΑΥ της Αττικής.

Ο ίδιος φέρεται να προσκόμισε έγγραφα του ΦΟΔΣΑ, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι «ο Δήμος Πάρου δεν εμπλέκεται» στη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Ο επόπτης του εργολάβου δείχνει τον χώρο εκτός ευθύνης της εταιρείας

Αντίθετη εικόνα φέρεται να έδωσε ο επόπτης λειτουργίας της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων.

Στην προανακριτική του απολογία υποστήριξε ότι η φωτιά ξεκίνησε από χώρο εναπόθεσης ξυλωδών και ογκωδών υλικών, ο οποίος, όπως είπε, ήταν εκτός της ευθύνης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον συγκεκριμένο χώρο ο Δήμος Πάρου είχε εναποθέσει υλικά, από τα οποία φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Ο κατηγορούμενος επόπτης υποστήριξε ακόμη ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από το κύτταρο του ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός του χώρου ευθύνης της εταιρείας.

«Ενεργούσα κατ’ εντολή της υπηρεσίας μου»

Ο τέταρτος κατηγορούμενος, υπάλληλος του Δήμου και οδηγός απορριμματοφόρου, φέρεται να κατέθεσε ότι την ημέρα της φωτιάς είχε μεταβεί τέσσερις φορές στον χώρο του ΧΥΤΑ, όπου άδειασε υλικά όπως κλαδιά, ξύλα, βαρέα αντικείμενα και απορρίμματα που βρίσκονταν περιμετρικά κάδων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι έκανε τη συγκεκριμένη εργασία κατ’ εντολή της υπηρεσίας του και ότι δεν παρατήρησε κάτι διαφορετικό από προηγούμενες ημέρες.

«Λυπάμαι για το γεγονός της πυρκαγιάς αλλά δεν φέρω προσωπικά καμία ευθύνη», φέρεται να ανέφερε.

Οι συνήγοροί του, σε δήλωσή τους, υποστήριξαν ότι ο οδηγός βρέθηκε κατηγορούμενος επειδή υπάκουσε σε γραπτή εντολή για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων σε συγκεκριμένο χώρο του ΧΥΤΑ.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η εισαγγελική αρχή εξετάζει το σύνολο των στοιχείων, τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας στον χώρο του ΧΥΤΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον οι ευθύνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων, οι εντολές που δόθηκαν, η λειτουργία του ΧΥΤΑ, ο ρόλος του ΦΟΔΣΑ, του Δήμου και του ιδιώτη αναδόχου, αλλά και το πώς μια φωτιά σε χώρο απορριμμάτων εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε 10.000 στρέμματα στην Πάρο.

Η συνέχιση της έρευνας αναμένεται να δείξει εάν θα υπάρξουν νέες διώξεις, πρόσθετες κατηγορίες ή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.