Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28/07 στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου, καθώς οι έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) οδήγησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων. Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγό απορριμματοφόρου του Δήμου, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της προανάκρισης, εντός του περιφραγμένου χώρου του ΧΥΤΑ και σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων από τις εγκαταστάσεις φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτος χώρος απόθεσης απορριμμάτων, όπου, κατά την έρευνα, δεν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε είτε από αυτανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό της μάζας τους.

Μετά τη συλλογή των στοιχείων, η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, εντολή για τη σύλληψη των τεσσάρων εμπλεκομένων για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο («βαριά αμέλεια»). Παράλληλα, τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437,50 ευρώ, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Φωτογραφίες από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μέσα στον ΧΥΤΑ, στην περιοχή Καμπί, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονική έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Φωτογραφίες που δημοσίευσε η EΡT αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο των απορριμμάτων στον χώρο, καθώς και τα πρώτα στάδια της φωτιάς, όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται.

Παρότι το κύριο μέτωπο έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην Πάρο λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων. Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης εκδηλώθηκαν δύο νέες μικρές εστίες κοντά στη Μονή Αγίων Θεοδώρων, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα.

Συλλήψεις και σε Κρήτη, Εύβοια και Λακωνία

Οι συλλήψεις στην Πάρο αποτελούν μέρος ευρύτερης επιχείρησης των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα για υποθέσεις πυρκαγιών σε Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Από αυτούς, δύο κατηγορούνται για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και έξι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 24 ετών, μετά από καταγγελία για απόπειρα εμπρησμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνι του Δήμου Γόρτυνας. Οι δύο κατηγορούνται για απόπειρα εμπρησμού σε δάσος κατά συναυτουργία και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στην Ερέτρια Ευβοίας συνελήφθη 77χρονος, καθώς σύμφωνα με την προανάκριση προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Ακόμη μία σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Λακωνία, όπου 47χρονος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά στον Αγερανό Γυθείου κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, ωστόσο στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Εντατικοί έλεγχοι από τα κλιμάκια εμπρησμών

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη, συνεχίζοντας τις έρευνες για τη διερεύνηση των αιτίων κάθε αγροτοδασικής πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την αρχή του έτους έως και τις 29 Ιουλίου έχουν επιβληθεί 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 896.725,38 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 204 αφορούν υποθέσεις πυρκαγιών από αμέλεια και οι 28 από πρόθεση.