Ένας 19χρονος που έφερε τραύμα από μαχαίρι μεταφέρθηκε το Σάββατο 13/6 το βράδυ στο Αγλαΐα Κυριακού μετά από απόπειρα ληστείας σε βάρος του στην Πατησίων.

Όπως επισημαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η ΠΟΕΔΗΝ τον 19χρονο μετέφερε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, που εφημέρευε στις 11 το βράδυ, ένας φίλος του με το αυτοκίνητό του.

«Άμεση ήταν η κινητοποίηση του προσωπικού και των γιατρών. Σταθεροποίησαν τον τραυματία και διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο επειδή είναι ενήλικας. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ζούγκλα. Πουθενά δεν αισθάνεσαι πια ασφαλής. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει» αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.