Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης 21/4 στη Θεσσαλονίκη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ και «γάζωσαν» επιχείρησης εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.

Οι αρχές, όπως μεταδίδει το ERTNews εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης με κυκλώματα εκβιαστών ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Όταν οι υπάλληλοι της εταιρείας πήγαν να πιάσουν δουλειά αντίκρισαν σπασμένες τζαμαρίες, προθήκες κατεστραμμένες από τους πυροβολισμούς και αυτοκίνητα που είχαν τρύπες στο αμάξωμά τους.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν εάν σχετίζεται το συγκεκριμένο περιστατικό με τη δράση σπείρας εκβιαστών, μέλη της οποίας συνελήφθησαν γιατί εκβίαζαν έναν ιδιοκτήτη εταιρείας αυτοκινήτων, ενώ τις εντολές έδινε ένας βαρυποινίτης μέσα από τις φυλακές.

«Παρά το γεγονός ότι είχαμε τρεις συλλήψεις και την έρευνα στο κελί του συγκεκριμένου βαρυποινίτη, βλέπουμε ότι μετά από όλη αυτή την επιχείρηση της αστυνομίας και τις συλλήψεις τους, οι αδίστακτοι κακοποιοί συνεχίζουν κατά πάσα πιθανότητα το έργο τους» επεσήμανε η δημοσιογράφος του ERTNews Λία Χριστάρα.

Η αστυνομία ερευνά, ταυτόχρονα, εάν οι δράστες της επίθεσης συνδέονται και με τον εμπρησμό δύο αυτοκινήτων, από βόμβες μολότοφ, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.