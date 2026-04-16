Συγκλονισμένοι είναι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου προχθές τα ξημερώματα μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ η 19χρονη Μυρτώ σχεδόν νεκρή και, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκαλεί τη 19χρονη «συνάδελφο», κάνοντας λόγο για μία επιμελή σπουδάστρια, που «φυσικά δεν είχε εικόνα χρήστριας ναρκωτικών ουσιών». Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την ΠΟΕΔΗΝ, η κλινική εικόνα της 19χρονης όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρέπεμπε σε χρήση ναρκωτικών, όπως και απεδείχθη.

«Κάποια άτομα, κτήνη, αποφάσισαν και έβαλαν τέλος στη ζωή της. Εάν καλούσαν έγκαιρα το ΕΚΑΒ και δεν έπαιζαν το θέατρο του θανάτου, θα είχε σωθεί το κορίτσι. Είναι λοιπόν δολοφόνοι και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη», επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος.

Στη συνέχεια, προχωρά σε διευκρινίσεις, λέγοντας: «Επειδή πολλά λέγονται, το 19χρονο κορίτσι σπούδαζε στη σχολή του νοσοκομείου ως βοηθός μικροβιολογικού εργαστηρίου στο δεύτερο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο το ολοκλήρωσε επιτυχώς. Ήταν επιμελής σπουδάστρια χωρίς να προκαλεί κανέναν με τη συμπεριφορά της. Ευγενέστατη συνάδελφος. Φυσικά δεν είχε εικόνα χρήστριας ναρκωτικών ουσιών.

Η μητέρα της αποφοίτησε και η ίδια από τη σχολή του νοσοκομείου με πτυχίο βοηθού νοσηλευτή και εργαζόταν ως αποκλειστική σε νοσηλευόμενους ασθενείς του νοσοκομείου. Μάλιστα, δούλεψε ένα χρονικό διάστημα με σύμβαση στον Δήμο στην υπηρεσία “βοήθεια στο σπίτι”. Επίσης, άψογη η συμπεριφορά της. Είναι ντροπή, λοιπόν, να λέγονται διάφορα για το κορίτσι».

Αύριο το μεσημέρι είναι η κηδεία της Μυρτώς, με τον κ. Γιαννάκο να εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους συναδέλφους.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, ο πατέρας της 19χρονης ξέσπασε, λέγοντας για τους τρεις συλληφθέντες: «Είχαν σχέδιο επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή δεν ενέδωσε, έφεραν κάποιον μέσω Facebook, έναν που είναι ουδέτερος».

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα, δεν μπορώ… Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού ήταν. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα.

Έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πως είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο. Μετά της έπαιξε θέατρο, “Μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα”. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (είπε) “Δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο”. Και έκλεισε το παιδί μου το δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της “κολλούσαν” της κόρης μου και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο.

Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;», είπε ο πατέρας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Πατέρας 22χρονου: Ο γιος μου ήθελε να βοηθήσει

Ο πατέρας του 22χρονου, του ενός εκ των τριών που βρίσκονταν μαζί με την 19χρονη Μυρτώ το βράδυ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι, μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ξεκαθαρίζοντας πως ο γιος του «θέλησε να βοηθήσει».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το παιδί μου δεν ασχολιόταν με αυτά τα πράγματα, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ. Το παιδί δούλευε, ερχόταν σπίτι, έβγαινε μια βόλτα. Πώς βρέθηκαν, ήταν με την κοπέλα του σε άλλο δωμάτιο, σε άλλο σπίτι, δεν ήξερε τίποτα. Πήγε απλά όταν άκουσε φωνές και πήγε και βοήθησε. Για να βοηθήσει το παιδί.

Είχε βγει έξω, είχε δει την κατάσταση, τον ήξερε και τον 26χρονο, γιατί εδώ είναι μικρή η Κεφαλονιά. Πήγαν να βοηθήσουν την κοπέλα και την κατέβασαν κάτω. Όταν πήγα εγώ στην αστυνομία, το άλλο παιδί (ο 26χρονος) που σήκωσε την κοπέλα και την έβγαλε έξω, έκλαιγε, λέει “ο… δεν πρέπει να είναι εδώ, ήθελε να βοηθήσει”, αυτό μόνο».