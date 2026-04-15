Την Παρασκευή συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ που πέθανε στο Αργοστόλι.

Η κηδεία θα τελεστεί στη Κεφαλονιά το μεσημέρι της Παρασκευής, ανέφερε το Star.

Νωρίτερα, τα τρία άτομα που ήταν μαζί της τη μοιραία μέρα και έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν στις αρχές.

Σύμφωνα με το Star, από τρεις συνολικά συλληφθέντες, οι δύο, ο 26χρονος και ο 23χρονος έχουν απασχολήσει τις αρχές.

Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στη Κεφαλονιά για συγκεκριμένα άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναζητούσαν, τα ονόματα του 26χρονου και του 23χρονου ήταν ψηλά στη λίστα.