Στο πένθος έχει βυθιστεί η Κεφαλονιά για τον θάνατο της 19χρονης που βρέθηκε νεκρή στην πλατεία στο Αργοστόλι ενώ αύριο, Παρασκευή 17/4, συγγενείς και φίλοι θα της πουν το τελευταίο αντίο. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ που η Μυρτώ πέθανε, ενώ συνεχώς νέα στοιχεία για την παρέα της βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η παρέα της 19χρονης, δηλαδή τα άτομα που ήταν μαζί της τις τελευταίες στιγμές της ζωής της, έπαιζαν θέατρο όσο η Μυρτώ ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Όπως μετέδωσε ο Alpha, που επικαλέστηκε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ο 23χρονος φίλος της που ήταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου έκαναν χρήση ναρκωτικών, τηλεφώνησε από το κινητό του και ζήτησε ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας ότι βρήκε στον δρόμο μια αναίσθητη κοπέλα. Εντούτοις, ο νεαρός δεν ήταν στο σημείο που άφησε η παρέα την κοπέλα, αλλά σε διαφορετικό.

Η 19χρονη Μυρτώ

Αντιθέτως, στο σημείο και, για την ακρίβεια, δίπλα στην κοπέλα ήταν οι άλλοι δύο φίλοι της, ο 22χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Αυτά τα δύο άτομα υποστήριξαν σε περαστικούς ότι δεν γνώριζαν την 19χρονη, παρά την είδαν λιπόθυμη στον δρόμο, παίζοντας θέατρο για να μην αποκαλυφθούν, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ του Alpha.

Η ανακοπή καρδιάς και οι τοξικολογικές

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 19χρονης αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την ίδια στιγμή αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές και νομίζουμε ότι πολύ σύντομα μέσα από τη δικογραφία και κυρίως με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, θα φανούν όλα αυτά. Θα φανεί ότι η Μυρτώ δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών», είπε ο Παναγής Δρακουλόγκωνας, δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 16/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στο «τραπέζι» των ερευνών σοβαρές καταγγελίες για τους νεαρούς που ήταν μαζί με τη Μυρτώ

Ο Αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τρεις νεαροί όχι μόνο δεν παρείχαν βοήθεια στη 19χρονη, αλλά φέρονται να επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας εξ αυτών παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, προκειμένου να καθαρίσει τον χώρο, ενώ πήρε και το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης, το οποίο άφησε αργότερα σε καφετέρια.

Αρχικά, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του το κινητό, ωστόσο στη συνέχεια υπέδειξε το σημείο όπου το είχε αφήσει.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι επιχείρησαν να βοηθήσουν και ότι ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση διά παραλείψεως και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Το χάπι του βιασμού και ο 26χρονος

Δύο χρόνια μετά την εφιαλτική νύχτα που το «χάπι του βιασμού» κατάφερε να σβήσει τις αναμνήσεις της, μια 28χρονη πλέον κοπέλα από στο Αργοστόλι έδειξε ως δράστη τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα που εμπλέκεται στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς.

Μιλώντας στο Star η γυναίκα είπε πως ο 26χρονος κατηγορούμενος της είχε ρίξει στο ποτό τον Αύγουστο του 2022 το χάπι βιασμού, όμως δεν το κατήγγειλε τότε, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε», ανέφερε.

«Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην Αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Βίντεο δείχνει τον 26χρονο να κουβαλάει τη Μυρτώ, ενώ αυτή έχει χάσει τις ασθήσεις της

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα σοκαριστικό βίντεο το οποίο δείχνει τον πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών να κουβαλάει τη 19χρονη Μυρτώ, ενώ αυτή δεν έχει τις αισθήσεις της.

Η εικόνα προβλήθηκε από το Live News και δείχνει τη στιγμή που την μεταφέρει σε εξωτερικό χώρο ο 26χρονος, καθώς νωρίτερα η κοπέλα φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Η στιγμή που ο 23χρονος φίλος της 19χρονης εξαφανίζει το κινητό της

Ο 23χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε στις Αρχές ότι επιχείρησε να καλέσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο –όπως ισχυρίζεται– οι άλλοι δύο παρόντες, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος τον απέτρεψαν.

«Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

»Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου», είπε στην κατάθεσή του.

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται να διαφοροποιούν την εκδοχή του 23χρονου ως προς ένα κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν άφησε τελικά το κινητό της 19χρονης στο νοσοκομείο, όπως ισχυρίστηκε, αλλά σε καφετέρια. Εκεί φέρεται να ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα περάσει μία κοπέλα για να το παραλάβει.

Και για αυτό το στοιχείο η εκπομπή Live News παρουσίασε ένα ντοκουμέντο, όπου φέρεται ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να το αφήνει στην καφετέρια και να λέει στον υπεύθυνο του μαγαζιού πως θα περάσει η Μυρτώ να το πάρει.