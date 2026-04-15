Νέες πληροφορίες που βγήκαν στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η παρέα της 19χρονης στο Αργοστόλι έπαιζε θέατρο όσο η Μυρτώ ήταν αναίσθητη, παριστάνοντας ότι δεν την ήξεραν.

Σύμφωνα με τον Alpha, που επικαλέστηκε τις συγκεκριμένες πληροφορίες, ο 23χρονος τηλεφώνησε από το κινητό του και ζήτησε ασθενοφόρο, υποστηρίζοντας ότι βρήκε στο δρόμο μια αναίσθητη κοπέλα. Εντούτοις, ο νεαρός δεν ήταν στο σημείο που άφησε η παρέα την κοπέλα, αλλά σε διαφορετικό.

Αντιθέτως, στο σημείο και για την ακρίβεια δίπλα στην κοπέλα ήταν οι άλλοι δύο φίλοι της, ο 22χρονος και ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών.

Αυτά τα δύο άτομα υποστήριξαν σε περαστικούς ότι δεν γνώριζαν την 19χρονη, παρά την είδαν λιπόθυμη στο δρόμο, παίζοντας θέατρο για να μην αποκαλυφθούν, ανέφερε το ρεπορτάζ του Alpha.

Πνευμονικό οίδημα έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 19χρονη Μυρτώ υπέστη πνευμονικό οίδημα, το οποίο οδήγησε σε ανακοπή. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα αποσαφηνιστούν όμως από τις τοξικολογικές, οι οποίες αναμένονται να ολοκληρωθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.

Ωστόσο, εντός 48 ωρών θα προκύψουν τα αποτελέσματα των τριών συλληφθέντων, ενώ αναμένεται εισαγγελική διάταξη για άρση τηλεφωνικού απορρήτου.

Σημειώνεται ότι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό μέγαρο Κεφαλονιάς και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, στις 10 π.μ.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον θάνατο της 19χρονης:

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4/2026) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακολούθησε αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας, μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυριών κ.λπ. ευρημάτων, προέκυψε η εμπλοκή των τριών κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις τους πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, όπως και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου για τον επιμελή καθαρισμό χώρου, όπου φέρεται να βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι με τη θανούσα για κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας, καθώς και την απόκρυψη του κινητού της τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Περαιτέρω, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε στη φωτογράφηση, εξερεύνηση και λήψη βιολογικού υλικού από το σημείο όπου έλαβαν χώρα οι πράξεις, ενώ επιπλέον παραγγέλθηκε στην αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».