Δραματικές ώρες ζει η οικογένεια της 19χρονης Μυρτώς που βρέθηκε νεκρή στο Αργοστόλι. Αύριο θα γίνει η κηδεία της νεαρής γυναίκας και σε δηλώσεις του σήμερα ο πατέρας της ξέσπασε, λέγοντας για τους τρεις συλληφθέντες: «Είχαν σχέδιο επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή δεν ενέδωσε, έφεραν κάποιον μέσω Facebook, έναν που είναι ουδέτερος».

«Με κατέστρεψαν. Τα υποκείμενα αυτά μου χάλασαν το αύριο, μου χάλασαν το ενδιαφέρον να υπάρχω. Αρρώστησα, δεν μπορώ… Δεν μπορώ. Υπάρχει κάτι χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί; Να παραμιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου, να κάθομαι στο μπαλκόνι και να μιλάω όλη νύχτα με το παιδί μου. Να τα βάζω με τον Θεό, να τα βάζω με την τύχη μου. Τι καταστροφή είναι αυτή η συντέλεια που έγινε για εμάς. Ένα θαύμα θεού ήταν. Έναν άγγελο, επίγειο άγγελο είχα.

Έπαιξαν σχέδιο, είχαν σχέδιο. Επειδή η κόρη μου ήταν ένας επίγειος άγγελος και επειδή αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν και επειδή δεν ενέδωσε η κόρη μου και έφεραν κάποιον, μέσω Facebook τον γνώρισε, λέει πώς είναι από την Αθήνα και θα έρθει στην Κεφαλονιά να κάνει Πάσχα και να του βρουν ένα δωμάτιο και να πάει να του κλείσει δωμάτιο. Μετά της έπαιξε θέατρο, “μου βρήκες δωμάτιο; Σου βρήκα”. Ένας που είναι ουδέτερος. Δεν ξέρουμε τι είναι και μετά (είπε) “δεν έχω λεφτά, θα σου δώσω τα λεφτά μετρητά, κλείσε μου το δωμάτιο, γιατί δεν έχω κάρτα στο τηλέφωνο”. Και έκλεισε το παιδί μου το δωμάτιο να τον βοηθήσει. Ήταν κολλητός με τους άλλους δύο και επειδή της “κολλούσαν” της κόρης μου και η κόρη μου δεν ενέδιδε, βρήκαν αυτόν τον τρόπο.

Το παιδί μου άβγαλτο, το παιδί μου δεν είχε καμία σχέση. Η φίλη της, της είπε το παιδί αυτό δεν έπινε μισό ποτήρι μπίρα. Δεν έπινε τίποτα. Ποιες ουσίες;», είπε ο πατέρας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η μοιραία ώρα για τη 19χρονη Μυρτώ

Για περισσότερο από μία ώρα, από τις 03:25 μέχρι τις 04:45 τα ξημερώματα που έφτασε το ασθενοφόρο με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, η 19χρονη Μυρτώ ήταν ημιλιπόθυμη και αβοήθητη μετά τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο χρόνος που η νεαρή κοπέλα παρέμεινε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι μέχρι οι τρεις νεαροί να αποφασίσουν να καλέσουν βοήθεια ίσως ήταν το μοιραίο λάθος που οδήγησε στο θάνατό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο 23χρονος φίλος της είπε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς ότι αυτός πίεζε τους άλλους δύο να καλέσουν ασθενοφόρο και αυτοί ήταν αρνητικοί, φοβούμενοι ότι «θα μπλέξουμε άσχημα».

Άλλωστε, ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας με το βαρύ ποινικό παρελθόν βρισκόταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει τουλάχιστον 9 φορές τις αστυνομικές αρχές του νησιού, κυρίως για πρόκληση σωματικών βλαβών σε άλλα άτομα και περιγράφεται ως άτομο «ιδιαίτερα επιθετικό και επικίνδυνο».

Όταν αποφάσισαν να ζητήσουν βοήθεια, αποδείχτηκε ότι ήταν ήδη πολύ αργά για την 19χρονη Μυρτώ, καθώς οι δύο διασώστες του ΕΚΑΒ τη βρήκαν σχεδόν χωρίς ζωτικές ενδείξεις. Κι αυτό είναι κάτι που περιγράφουν τόσο στην αναφορά τους προς την υπηρεσία τους, όσο και στην κατάθεση που έδωσαν στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς.

Στην ίδια κατάθεση προς την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο διασώστες αποκαλύπτουν και τα ψέματα που είπαν ο 26χρονος και ο 22χρονος, ότι δηλαδή δεν γνώριζαν την 19χρονη και τη συνάντησαν τυχαία πεσμένη στο δρόμο. Απέκρυψαν δηλαδή ότι για περισσότερο από μία ώρα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με σπασμούς και δύσπνοια.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, αναβαθμίστηκε η ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελούμενη δια παραλείψεως και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει και ο ρόλος του 23χρονου, με τον οποίο η Μυρτώ φαίνεται να γνωρίστηκε σε διαδικτυακή πλατφόρμα. «Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μία σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα», φέρεται να είπε ακόμη στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς, αποδεχόμενος ότι προσπάθησαν να κρύψουν τι ακριβώς συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Οι απολογίες τους είναι προγραμματισμένες για το πρωί της Παρασκευής, με τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό φίλο του να μην έχουν μέχρι στιγμής αναφέρει κάτι προανακριτικά.