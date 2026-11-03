Για τον Αλέξη Τσίπρα και την προσπάθειά του να επιστρέψει στο προσκήνιο με διαφορετική εικόνα και τον τρόπο, με τον οποίο αντιμετώπισε τους παλιούς συνεργάτες του, μίλησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού», ο πρώην υπουργός Άμυνας, ο οποίος εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι συνεχίζει να εκτιμά τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ, ωστόσο τού άσκησε κριτική για τη στάση του απέναντι στα πρόσωπα, με τα οποία είχε συνεργαστεί.

«Δεν θα κάτσω ποτέ να κατηγορήσω ή να κριτικάρω τις απόψεις κάποιου, με τον οποίο έχω συνεργαστεί. Τον εκτιμώ και θεωρώ ότι έχει δυνατότητες να προσθέσει κάτι θετικό στον πολιτικό χώρο», σημείωσε ο κ. Αποστολάκης.

Όσον αφορά στο πολιτικό rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε πως η επιτυχία της προσπάθειάς του θα κριθεί από το αποτέλεσμα. «Το αν κάποιος κινείται σωστά ή λάθος θα φανεί από το αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν ο Τσίπρας καταφέρει να εξασφαλίσει αυτό που έχει σαν στόχο, μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε το rebranding», υποστήριξε.

Σε ερώτηση για τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ο Ευάγγελος Αποστολάκης απάντησε: «Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι έχει μάθει από τα λάθη που έχει κάνει, ότι η πολιτική του είναι ηπιότερη».

«Εάν με έπειθε και αν πίστευα σε αυτό που κάνει, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κινηθώ διαφορετικά», είπε και πρόσθεσε: «Στην προκειμένη περίπτωση κινήθηκε με έναν όχι και τόσο φρόνιμο τρόπο, σε σχέση με τους παλιούς του συνεργάτες. Δεν εκτίμησε τη δουλειά τους, δεν τους αξιοποίησε».