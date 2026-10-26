«Μέχρι σήμερα οι γονείς δεν είχαν καμία βοήθεια. Εμείς τους δίνουμε εργαλεία να προστατεύσουν τα παιδιά τους», ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «MEGA NEWS 104,6» σημειώνοντας ότι η ρύθμιση για τον περιορισμό στην πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, ήταν «υποχρέωση» της πολιτείας.

«Μιλάμε για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας. Για ένα ζήτημα όχι μόνο ψυχικής υγείας, αλλά για ένα ζήτημα δημοκρατίας», τόνισε κάνοντας λόγο για ένα «θολό τοπίο» και μία «ψηφιακή ασσυμετρία» που επικρατούσε μέχρι σήμερα σε βάρος των χρηστών και των οικογενειών τους από πανίσχυρους επιχειρηματικούς κολοσσούς.

«Η κυβέρνηση είπε “ως εδώ”» επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας, συμπληρώνοντας ότι αν οι πλατφόρμες δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση που έχουν, κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψους έως και 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων επί του ετήσιου τζίρου τους. «Εδώ δεν μιλάμε για χάδια», είπε.

Ο κ. Σκέρτσος, αν και αναγνώρισε ότι «καμία απαγόρευση δεν οδηγεί σε 100% συμμόρφωση», υπογράμμισε πως «όλοι θα κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας στην εφαρμογή της ρύθμισης».

Όσον αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καταψήφισαν τη σχετική ρύθμιση, τα κατηγόρησε για «στείρα αντιπολίτευση», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η αντιπολίτευση έδειξε ένα από τα χειρότερα πρόσωπά της».

Κληθείς να απαντήσει εάν η καταψήφιση του νομοσχεδίου από την αντιπολίτευση αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε πως «η κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις της αντιπολίτευσης. Ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών του».

Ερωτηθείς γιατί η υπόθεση της Pizza Fan ήρθε στην επιφάνεια από μία καταγγελία εργαζομένου και όχι από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, o υπουργός Επικρατείας το διέψευσε κατηγορηματικά, υπενθυμίζοντας ότι τον περασμένο Ιούνιο υπήρξε μία νομοθετική ρύθμιση από την πλευρά της κυβέρνησης για την εξιχνίαση εκτεταμένων δικτύων φοροδιαφυγής. Όπως εξήγησε, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές της αστυνομίας να ασκήσουν έλεγχο πριν από τη βεβαίωση ενός φορολογικού προστίμου. «Αν η ΑΑΔΕ, που μπορεί να έχει εντοπίσει τα στοιχεία αυτά, έκανε τη βεβαίωση του προστίμου με διοικητικό τρόπο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο ένοχος να σβήσει τα ίχνη και να μη διωχθεί ποινικά», ανέφερε και διευκρίνισε: «Με τη ρύθμιση που κάναμε, προηγείται πλέον το αυτόφωρο κακούργημα εγκληματικής οργάνωσης, συλλέγονται όλα τα στοιχεία και ταυτόχρονα τρέχει και το διοικητικό σκέλος της φορολογικής βεβαίωσης».

«Αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση και δεν είναι το μόνο που έχει κάνει», σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας, κάνοντας ειδική αναφορά στο ελληνικό FBI, το οποίο δημιουργήθηκε πριν από δύο χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι τότε «λοιδορήθηκε», σήμερα όμως «φέρνει πολύ σημαντικά αποτελέσματα» στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και κατά της διαφθοράς.

Ερωτηθείς, τέλος, για τη χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμανλή, παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι η θέση του είναι πάγια. «Ακούμε πάντα με μεγάλη προσοχή και αξιολογούμε πάντα αυτά τα οποία λέγονται από τους πρώην πρωθυπουργούς και από τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, και από τους πρώην πρωθυπουργούς συνολικά», επεσήμανε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι την ίδια ώρα επετεύχθη η επίλυση μίας εκκρεμότητας 15 αιώνων, ως προς την προάσπιση της θρησκευτικής υπόστασης της Μονής Σινά, με πρωτοβουλία και με ενδιάμεση διαμοσελάβηση της ελληνικής κυβέρνησης.

«Η Ελλάδα καταγράφει με πραγματισμό, με πατριωτισμό και με ευθύνη σημαντικές νίκες σε πάρα πολλά πεδία, που για δεκαετίες ή και αιώνες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν αγγίξει ποτέ», κατέληξε ο κ. Σκέρτσος.