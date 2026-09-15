Δρομολογήθηκε η αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών και καθιζήσεων που είχαν σημειωθεί στην υπόγεια κοίτη του ποταμού Ιλισού, στην περιοχή της Καλλιθέας, με την υπογραφή της σύμβασης ύψους 1.209.500 ευρώ, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του δημάρχου Κώστα Ασκούνη και της αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε δύο σημεία, συνολικού μήκους 120 μέτρων, ενώ θα αποκατασταθεί πλήρως και το οδόστρωμα στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης δίπλα στον σταθμό ΗΣΑΠ «Ταύρος» το οποίο είχε καταρρεύσει.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2018, όταν σημειώθηκε καθίζηση του εδάφους στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης και αποκαλύφθηκαν σοβαρές φθορές στο καλυμμένο τμήμα της κοίτης του Ιλισού. Είχε καταρρεύσει μέρος του πλευρικού λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης και είχε διαβρωθεί σημαντικό τμήμα της κοιτόστρωσης. Τεχνικές έρευνες κατέγραψαν επίσης την ύπαρξη υπόγειου αγωγού όμβριων και την παρουσία εισροών νερού που επιβάρυναν περαιτέρω την κατάσταση.

Η πρώτη περιοχή παρέμβασης, βρίσκεται κάτω από τον υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Σε μήκος τουλάχιστον 60 μέτρων και προβλέπει την αποκατάσταση της καθίζησης του πυθμένα και την ανακατασκευή τμήματος του λιθόκτιστου τοίχου αντιστήριξης που έχει υποστεί μερική κατάρρευση. Στην ίδια θέση θα αποκατασταθεί πλήρως και το κατεστραμμένο τμήμα του οδοστρώματος του χώρου στάθμευσης.

Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης, βρίσκεται περίπου 850 μέτρα κατάντη της πρώτης. Εκεί θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης του πυθμένα σε μήκος 60 μέτρων.

Με την περάτωση του έργου θα ενισχυθεί η αντιπλημμυρική προστασία και η ευστάθεια της υπόγειας κοίτης καθώς θα διευκολυνθεί η ροή των υδάτων. Επίσης θα διασφαλιστούν οι υπερκείμενες αστικές υποδομές και τα γειτονικά δίκτυα κοινής ωφέλειας από ενδεχόμενες νέες φθορές, ενώ θα αποδοθεί ασφαλής και πλήρως λειτουργικός ο χώρος στάθμευσης, ξανά στους πολίτες αυτής της πυκνοκατοικημένης περιοχής.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο περιφερειάρχης Αττικής Ν. Χαρδαλιάς επισήμανε: «Δρομολογούμε σήμερα την οριστική λύση ενός σοβαρού προβλήματος υποδομής, που παρέμενε σε εκκρεμότητα από το μακρινό 2018 επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια του δημόσιου χώρου και την καθημερινότητα των κατοίκων της Καλλιθέας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι υπόγειες υποδομές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα μιας σύγχρονης πόλης. Απαιτούν συστηματικό έλεγχο, έγκαιρη συντήρηση και αποφασιστικές παρεμβάσεις όταν εντοπίζονται φθορές, πολλώ δε μάλλον καθιζήσεις. Για εμάς στην περιφέρεια Αττικής, η συντήρηση και η θωράκιση των βασικών υποδομών αποτελούν καθημερινή ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Κάθε διαθέσιμος πόρος πρέπει να μετατρέπεται σε μετρήσιμο αποτέλεσμα για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές μας. Θα παρακολουθούμε στενά την πορεία των εργασιών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υπόγειας κοίτης του Ιλισού και την ασφαλή απόδοση του χώρου στάθμευσης στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης τόνισε ότι το «έργο αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της Καλλιθέας και τώρα γίνεται πράξη. Οι εργασίες στον Ιλισό θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο σημείο της πόλης, θα προστατεύσουν τις γειτονικές υποδομές και θα επιτρέψουν την ασφαλή επαναλειτουργία του χώρου στάθμευσης δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση του έργου. Ο δήμος Καλλιθέας θα συνεργαστεί στενά με την περιφέρεια, ώστε οι εργασίες να προχωρήσουν σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό και η περιοχή να αποδοθεί ξανά στους πολίτες ασφαλής και πλήρως λειτουργική»