Κατηγορηματική απάντηση στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα έδωσε ο βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Δαβάκης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των αποστράτων. Ο κ. Δαβάκης έβαλε οριστικό τέλος στην ανησυχία χιλιάδων οικογενειών, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή στο καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων στρατιωτικών και των μελών της οικογένειάς τους.



Η πραγματικότητα, όπως εξήγησε, είναι ότι το ισχύον πλαίσιο θωρακίζεται πλήρως από τον πρόσφατο Νόμο 5195/2025, ο οποίος ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε και επίσημα.



Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι τα δικαιώματα των αποστράτων παραμένουν απόλυτα σταθερά, ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, διαλύοντας κάθε σενάριο ανατροπής.

Αυτό ξεκαθάρισε με δήλωσή του ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δαβάκης δήλωσε επίσης: «Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ΠΔ 36/2026, στην οποία εμφανίζεται ο όρος “σχετική προς τούτο ευχέρεια”, αποτελεί απλή μεταφορά της τότε, πριν από 51 χρόνια, διατύπωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 154/1975, που αφορούσε διατάξεις υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων στρατιωτικών και μελών της οικογένειάς τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας Κωδικοποίησης της συναφούς με τα στρατιωτικά νοσοκομεία νομοθεσίας, η οποία ολοκληρώθηκε».