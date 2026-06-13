Αυτοψία στον δήμο Διονύσου πραγματοποίησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί σε περιοχές της Αττικής με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Στόχος των επισκέψεων είναι η επιτάχυνση των απαραίτητων προληπτικών παρεμβάσεων και η ενίσχυση της ετοιμότητας των αρμόδιων φορέων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Έλεγχος σε δασικές και οικιστικές ζώνες

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των μεικτών ζωνών δάσους και οικιστικού ιστού, τη βατότητα και την προσβασιμότητα του δασικού οδικού δικτύου, την ύπαρξη ακαθάριστων ή εγκαταλελειμμένων οικοπέδων, καθώς και τη διατήρηση ασφαλών οδών διαφυγής και επιχειρησιακής πρόσβασης για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παράλληλα, αξιολογήθηκε η πρόοδος των έργων και των παρεμβάσεων πρόληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Έμφαση στις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι αυτοψίες στους ορεινούς όγκους της Αττικής συνεχίζονται συστηματικά, μετά τις αντίστοιχες επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Πεντέλη και τον Υμηττό. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η συνεχής αξιολόγηση της προόδου των έργων πρόληψης που υλοποιούνται από την Πολιτεία μέσω προγραμμάτων όπως το Antinero, από τους δήμους αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεικτές ζώνες δάσους – οικιστικού ιστού, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες κατά την αντιπυρική περίοδο. Σύμφωνα με τον κ. Τουρνά, αρκετές παρεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ωστόσο παραμένουν έργα που πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες, το Πυροσβεστικό Σώμα και τη ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α., ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Κάλεσμα στους πολίτες για καθαρισμό οικοπέδων

Ο κ. Τουρνάς επανέλαβε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης των πυρκαγιών. Υπενθύμισε ότι η παράταση που έχει δοθεί έως τις 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπέδων αποτελεί την τελευταία διευκόλυνση προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι απαιτούμενες εργασίες.

Όπως τόνισε, η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης προστατεύει ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και γειτονικές ιδιοκτησίες, καλώντας όλους τους ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των οικοπέδων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της πλατφόρμας akatharista.gov.gr.

Συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις της Ομάδας Εθελοντών Δασοπυροσβεστών – Διασωστών Εκάλη 2000, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας από τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, το Κρυονέρι, τη Ροδόπολη και τον Διόνυσο.

Κατά τη συνάντηση ευχαρίστησε τους εθελοντές για τη διαχρονική συμβολή τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών και τους ενημέρωσε ότι εξετάζονται τρόποι κάλυψης και του κόστους καυσίμων, προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο τους κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Παρουσία εκπροσώπων φορέων

Στην αυτοψία συμμετείχαν ο επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο διοικητής της ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α. υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, η δήμαρχος Διονύσου Κατερίνα Μαιχόσογλου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς Τίτος Ψαρουδάκης, ο δασάρχης Πεντέλης Θεόδωρος Κολοβός και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Σταύρος Σαλαγιάννης.

Οι αυτοψίες του υπουργού θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων πρόληψης, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.