Μήνυμα κατά των μετακινήσεων βουλευτών χωρίς παραίτηση από την έδρα τους έστειλε ο Νίκος Παππάς, τονίζοντας ότι «τα ψέματα τελείωσαν» για τον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών μετά τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός υπογράμμισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα, τα οποία δεν μπορούν να αγνοηθούν. «Υπάρχει ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός. Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, απέδωσε ευθύνη και στην ηγεσία του κόμματος για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, τονίζοντας ότι απαιτούνται σαφείς τοποθετήσεις και πρωτοβουλίες.

Πίεση για ξεκάθαρες αποφάσεις και τέλος στη «στασιμότητα» Ο Νίκος Παππάς άσκησε κριτική στη λειτουργία του κόμματος, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Μαρτίου. «Δεν έχει γίνει κανένα βήμα για την υλοποίησή τους», είπε, κάνοντας λόγο για στασιμότητα που συνέβαλε στη σημερινή δημοσκοπική εικόνα.

Όπως τόνισε, «πρέπει να υπάρξει πολιτική εξήγηση» για τη φθορά του κόμματος, σημειώνοντας ότι τα ποσοστά έχουν υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. «Η εικόνα δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του χώρου μας», υπογράμμισε.

Ενότητα με όρους – και προετοιμασία για εκλογές

Αναφερόμενος στις συζητήσεις περί ενότητας στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Παππάς ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να επιδιώξει συνεργασίες, ωστόσο κάτι τέτοιο προϋποθέτει ανταπόκριση και από άλλες δυνάμεις.

«Ψηφίσαμε ότι θα οικοδομήσουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπει ουσιαστική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την προετοιμασία για εκλογές, ανεξαρτήτως συμμαχιών: «Τα κόμματα, είτε καταφέρνουν να οικοδομήσουν συμμαχίες είτε όχι, προετοιμάζονται για την εκλογική μάχη».

Κρίσιμη συνεδρίαση και ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα Ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Παππάς εκτίμησε ότι θα τεθούν όλα τα ζητήματα επί τάπητος, από τη στρατηγική του κόμματος μέχρι πιθανές μετακινήσεις στελεχών.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει αυτό που βλέπει όλη η κοινωνία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται «καθαρές κουβέντες» και συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ» Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς δήλωσε ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα διαθέτει το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο για να απαντήσει στα κοινωνικά προβλήματα.

«Αν πίστευα ότι υπάρχει άλλο κόμμα που μπορεί να υπηρετήσει αυτούς τους στόχους, εκεί θα ήμουν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ανασύνταξη και πρωτοβουλίες ενόψει των πολιτικών εξελίξεων.