Συνάντηση με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίκτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup και τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια, είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, που τον αποκαλούν και «σκακιστή» ως προπονητή, χάρισε μια σειρά αναμνηστικών στον πρωθυπουργό μαζί με ένα σκάκι. «Κατά κάποιον τρόπο με φωνάζουν σκακιστή», ακούγεται να λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού πριν δώσει το δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.