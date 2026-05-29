Η επιλογή του ονόματος ΕΛΑΣ για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, βρέθηκαν στο στόχαστρο της Λιάνας Κανέλλη, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού. Η βουλευτής του ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική τόσο για τον συμβολισμό της ονομασίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεργασιών στο μέλλον.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε αρχικά τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από την ονομασία ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι «Το όνομα ΕΛΑΣ μπορεί να προβληματίσει μόνο την κυρία Δημογλίδου όταν θα βγαίνει ως εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. (Ελληνική Αστυνομία). Ο ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) να κινδυνεύσει από αυτή την ΕΛΑΣ αποκλείεται. Ποτέ δεν κινδύνευσε ένα κομμάτι πολύ σοβαρό της ελληνικής ιστορίας και της ελληνικής αντίστασης από κάποιον που η προσπάθειά του είναι να βγάλει τη λέξη λαϊκός από το ΕΛΑΣ».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε την όλη υπόθεση ως μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης ιστορικών συμβόλων, λέγοντας πως «όλη η ιστορία αυτή είναι μια καπηλευτική διαδικασία. Πιστεύω ότι η σκέψη του (σ.σ. του Αλέξη Τσίπρα) είναι πολύ αφελής. Εγώ θεωρώ ότι η έμπνευσή του ήταν ένα κομμάτι του πανικού του συστήματος που στηρίζει τον Τσίπρα, όταν βγήκαν οι φωτογραφίες της Καισαριανής. Οι φωτογραφίες της Καισαριανής δεν επιτρέπουν σε κάποιον να καπηλευτεί πράγματα με έναν ύπουλο αντικομμουνισμό που δεν φαίνεται».

Αναπτύσσοντας περαιτέρω το σκεπτικό της, η βουλευτής του ΚΚΕ υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες εικόνες ανέδειξαν έναν αυθεντικό πατριωτισμό και πρόσθεσε: «Οι φωτογραφίες αυτές απέδειξαν έναν πραγματικό πατριωτισμό. Επομένως τι χρειάζεσαι επειγόντως ως σύστημα; Έναν νέο πατριωτισμό. Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανείς πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια, όταν έχεις γράψει τον λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και ένα δημοψήφισμα το κάνεις από όχι, ναι. Δεν θα παίξω εγώ με τις λέξεις, αυτά είναι του Αλέξης».

Η Λιάνα Κανέλλη αναφέρθηκε ακόμη στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκτιμώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο Τσίπρας αποτοξινώνεται από τον εαυτό του, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν συγκυβέρνησε με τον Καμμένο. Όταν έχεις συγκυβερνήσει με τον Καμμένο, τότε όλα είναι πιθανά».

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας του πρώην πρωθυπουργού με την πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι θα μπορούσε να επιδιώξει συμπόρευση «με την Ελπίδα, με τον οποιονδήποτε».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η τοποθέτησή της για την εκδήλωση παρουσίασης της ΕΛΑΣ στο Θησείο και τις σκηνοθετικές επιλογές που τη συνόδευσαν. Όπως ανέφερε, «ο Τσίπρας πήγε να το παίξει βίντατζ, ντεμοντέ, σε μια σκηνή. Όταν παίρνεις το κοινό και το βάζεις στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις πού έχεις γραμμένο τον λαό. Όχι ΕΛΑΣ, ΜΕΛΑΣ, φτιάχνεις ΤσιπρΕΛΑΣ να τα βγάλεις πέρα. Το influencing δεν περνάει πια».

Τέλος, κληθείσα να σχολιάσει τον πιθανό πολιτικό ρόλο της Μαρίας Καρυστιανού, η βουλευτής του ΚΚΕ εκτίμησε ότι «θα παίξει ρόλο, θα μαζέψει ένα κομμάτι διαμαρτυρόμενων επί παντός επιστητού. Αν αυτό παρουσιάζεται σαν φυσιολογικό, δεν είναι. Αν το σύστημα σου φτιάχνει 20 τερατάκια για να μην μπορείς να ξεφύγεις, δεν είναι φυσιολογικό».