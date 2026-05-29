Για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) μίλησε το πρωί της Παρασκευής 29/5 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμμελος και τόνισε πως «για να φύγει η δεξιά κυβέρνηση» λύση είναι η ενότητα.

«Είναι γεγονός ότι η πρωτοβουλία Τσίπρα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είναι μια πρωτοβουλία η οποία σε πολλά στοιχεία της δημιουργεί βάση για ενωτική προοπτική. Δεν το υποτιμώ καθόλου, εξάλλου εμείς από την πρώτη ημέρα της παραίτησης Τσίπρα είπαμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες» επεσήμανε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Ομολογώ ότι βρίσκω πολλές ομοιότητες, δουλέψαμε άλλωστε μαζί πολλά χρόνια, καταλαβαίνω τη νέα πρόταση» πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του παρατήρησε ότι «αρκετά στοιχεία της τοποθέτησης Τσίπρα δημιουργούν προϋποθέσεις για προοδευτική συνεργασία».

«Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία γιατί έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα μπροστά μας»

Επίσης, επέμεινε ότι «η ενωτική στρατηγική είναι η σωστή και σε αυτό το πλαίσιο θα είναι η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία γιατί έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα μπροστά μας. Τώρα δημιουργείται ένα ερώτημα: θα είμαστε όλοι μαζί; Και αυτό το θέτει και η κοινωνία».

«Στρατηγική μου επιλογή ήταν και είναι η ενότητα γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία. Η κοινωνία δεν ζητά να διαχειριστούμε την πολιτική. Δεν έχει σημασία η καρέκλα η δική μου ή οποιουδήποτε βουλευτή, σημασία έχει η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία» συνέχισε ο κ. Φάμελλος, ξεκαθαρίζοντας ότι «οποιαδήποτε συζήτηση για εναλλακτικά plan B ή plan C, δείχνει έλλειψη αφοσίωσης σε αυτό που έχεις επιλέξει».

Στην ερώτηση για το αν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε «δεν γίνεται πολιτική πίσω από κλειστές πόρτες και ιδιωτικές συνεννοήσεις. Θα αναλάβουμε ξεκάθαρα τη θέση και την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και ο Τσίπρας τοποθετείται με τον δικό του λόγο. Εδώ πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά γιατί αυτό χρειάζεται η κοινωνία, δεν πρέπει να βάζουμε φραγμούς, διλήμματα, πιέσεις».

Εκτίμησε, τέλος, ότι «δεν υπάρχει αμφισβήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει αγωνία για να γίνουν τα πράγματα πιο γρήγορα», για να συμπληρώσει ότι «δεν θα αφήσω την κατάσταση να μείνει σε ένα τέλμα και μια ασάφεια, θα ζητηθούν ευθύνες», ενώ ξεκαθάρισε για τον Παύλο Πολάκη ότι «δεν υπάρχει να κάνω πίσω στην κρίση μου ότι ήταν απαράδεκτη συμπεριφορά».