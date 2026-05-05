Σε μία κομβική φάση για την ελληνική διαστημική πολιτική εισέρχεται η χώρα, καθώς η μετάβαση από την εκτόξευση μικροδορυφόρων στην πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων τους γίνεται, πλέον, πραγματικότητα. Στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης βρίσκονται η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η περιβαλλοντική παρακολούθηση και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου τεχνολογικού οικοσυστήματος με διεθνείς συνεργασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των γραφείων της OroraTech στην Αθήνα, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Γερμανού Ομοσπονδιακού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ Αυτή η κίνηση αναδεικνύει τη διεύρυνση της ελληνογερμανικής συνεργασίας στον τομέα του διαστήματος, με έμφαση, πλέον, όχι μόνο στην τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και στην επιχειρησιακή εφαρμογή της.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται ως καθοριστική για τη χώρα. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα αποκτά τη δυνατότητα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εντοπισμού και παρακολούθησης πυρκαγιών από το διάστημα, ενισχύοντας ουσιαστικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων αποτελεί τον βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, αποτυπώνοντας μία συστηματική επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου διαστημικού οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει κρίσιμες κρατικές λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό σύστημα δορυφορικής ανίχνευσης και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, αξιοποιώντας δεδομένα από θερμικούς δορυφόρους και επιτρέποντας συνεχή επιτήρηση και έγκαιρο εντοπισμό εστιών.

Η ανάπτυξη αυτού του συστήματος αποτυπώνει μία ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, καθώς για πρώτη φορά μία χώρα αποκτά πρόσβαση σε έναν εξειδικευμένο δορυφορικό στόλο σχεδιασμένο για συνεχή παρακολούθηση πυρκαγιών, δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο αξιοποίησης διαστημικών τεχνολογιών για την προστασία πολιτών, οικοσυστημάτων και οικονομίας.

Οι νέοι δορυφόροι παρέχουν, επίσης, υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία των θαλάσσιων υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των εσωτερικών υδάτινων σωμάτων (λίμνες και ταμιευτήρες) της χώρας, καθώς και για ποικίλες κατηγορίες χρήσεων γης. Από αγροτικές και δασικές εκτάσεις έως αστικό ιστό και υγροτόπους.

Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν καθοριστικά στη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών και κλιματικών παραμέτρων, ενισχύοντας την ικανότητα της χώρας για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως η προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και η συνεργασία με καινοτόμες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αποτελούν βασικούς άξονες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η έμφαση δίνεται σε εφαρμογές με άμεσο δημόσιο όφελος, με την Πολιτική Προστασία να αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.