Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατάφερε να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Ο υπουργός Υγείας μπορεί να ήταν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όμως έπρεπε να μιλήσει και στο συνέδριο του ΕΚΑΒ.

Τι έκανε λοιπόν; Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε ολόγραμμα και έδωσε το παρών και στο ΕΚΑΒ.

Μάλιστα έκανε και ανάρτηση σχολιάζοντας: «Το μέλλον είναι ήδη εδώ»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες, ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum, είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τι έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος… το μέλλον είναι ήδη εδώ».