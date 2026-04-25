Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατάφερε να βρίσκεται σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Ο υπουργός Υγείας μπορεί να ήταν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όμως έπρεπε να μιλήσει και στο συνέδριο του ΕΚΑΒ.
Τι έκανε λοιπόν; Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έφτιαξε ολόγραμμα και έδωσε το παρών και στο ΕΚΑΒ.
Μάλιστα έκανε και ανάρτηση σχολιάζοντας: «Το μέλλον είναι ήδη εδώ»
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Χθες ενώ βρισκόμουν στους Δελφούς για το Οικονομικό Forum είχα ταυτόχρονα προσκληθεί από το ΕΚΑΒ για να χαιρετίσω το Συνέδριο της επείγουσας ιατρικής. Και τί έκανα; Βγήκα στο συνέδριο του ΕΚΑΒ μέσω ολογράμματος…το μέλλον είναι ήδη εδώ! pic.twitter.com/0xu4vYwozB— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 25, 2026