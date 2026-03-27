Με εμφανή προεκλογικό προσανατολισμό ξεκινά σήμερα το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φιλοξενείται στο στάδιο του Τάε Κβον Ντο και θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Περίπου 5.000 σύνεδροι από όλη τη χώρα δίνουν το «παρών», σε μια διαδικασία που η ηγεσία του κόμματος αντιμετωπίζει ως κομβικό σταθμό πριν από τις εθνικές κάλπες. Το βασικό μήνυμα που επιχειρείται να περάσει από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι σαφές: συσπείρωση, ενότητα και μάχη μέχρι τέλους για την εκλογική επικράτηση, ακόμη και αν αυτή κριθεί στην πιο μικρή διαφορά.

Όπως τονίζεται από το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης, το συνέδριο δεν θα περιοριστεί μόνο στις εσωκομματικές διαδικασίες, αλλά φιλοδοξεί να λειτουργήσει και ως ένα ευρύτερο πολιτικό κάλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να απευθυνθεί σε πολίτες και στελέχη που δεν ανήκουν απαραίτητα στον στενό του πυρήνα, αλλά αναζητούν έναν κοινό χώρο έκφρασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παρουσία περίπου 70 προσώπων που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης η οποία τελεί υπό τον πολύπειρο και πολιτικά μπαρουτοκαπνισμένο Κώστα Σκανδαλίδη. Τα πρόσωπα αυτά θα συμμετάσχουν στις εργασίες, θα παρακολουθήσουν τις συζητήσεις και θα πάρουν μέρος στον δημόσιο διάλογο, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου για τις εσωτερικές αποφάσεις του κόμματος.

Η προσπάθεια για άνοιγμα προς νέες δυνάμεις φαίνεται ξεκάθαρα και από τις θεματικές ενότητες που έχουν προγραμματιστεί. Το Σάββατο, σε παράλληλες συζητήσεις και εργαστήρια, θα τεθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη συνεργασία και τη συνένωση διαφορετικών πολιτικών ρευμάτων. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, που επικεντρώνεται στη δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών ενόψει των εκλογών, συμμετέχουν πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, γεγονός που αποτυπώνει τη στρατηγική του κόμματος να διευρύνει την επιρροή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία ανεξάρτητων βουλευτών και ευρωβουλευτών, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε επικοινωνία με στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η συμμετοχή τους στις διαδικασίες του συνεδρίου δείχνει ότι υπάρχουν δίαυλοι συνεννόησης και πιθανές συγκλίσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα άμεσες πολιτικές εξελίξεις. Ωστόσο, στο κομματικό επιτελείο εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις μπορούν να δημιουργήσουν δυναμική για το επόμενο διάστημα και να ενισχύσουν το αφήγημα της διεύρυνσης.

Ταυτόχρονα, το συνέδριο συγκεντρώνει και πρόσωπα που έχουν διατελέσει σε σημαντικές θέσεις κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη με εμπειρία και διαφορετικές πολιτικές διαδρομές συμμετέχουν σε συζητήσεις και παρεμβάσεις, δίνοντας το στίγμα μιας προσπάθειας επανασυσπείρωσης του χώρου. Η παρουσία τους θεωρείται σημαντική, καθώς ενισχύει την εικόνα της ενότητας και της συνέχειας, στοιχεία που το κόμμα επιδιώκει να αναδείξει προς τα έξω.

Στο πεδίο των θεσμών και της λειτουργίας του κράτους, ξεχωρίζει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή θα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί και ειδικοί στο δημόσιο δίκαιο, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις και να ανοίξουν έναν ευρύτερο διάλογο. Παρά τις προσκλήσεις που απευθύνθηκαν, δεν θα υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάτι που καταγράφεται ως μια πολιτική διαφοροποίηση, αλλά δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των θέσεών του.

Ξεχωριστή βαρύτητα ωστόσο θα έχουν οι ομιλίες δύο πρώην προέδρων του κόμματος, του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για το Σάββατο. Η παρουσία τους στο συνέδριο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια ενότητας και επανεκκίνησης. Παράλληλα, οι οργανωτικές αλλαγές που προωθούνται οδηγούν σε πλήρη ενοποίηση των κομματικών σχημάτων, δημιουργώντας ένα ενιαίο κόμμα που θα κατέβει στις εκλογές χωρίς διακριτές συνιστώσες. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα τη στρατηγική για την εκλογική αναμέτρηση και τις δυνατότητες του κόμματος να διεκδικήσει καλύτερο αποτέλεσμα.

Σημαντικό ρόλο στο συνέδριο παίζει προφανώς και η ανάδειξη των πολιτικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Το κόμμα επιχειρεί να δείξει ότι έχει σαφή και τεκμηριωμένη στάση σε θέματα θεσμών και διαφάνειας, αναδεικνύοντας ζητήματα που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις το τελευταίο διάστημα. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουν και έμπειρα στελέχη, τα οποία διαθέτουν γνώση και εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων θεμάτων.

Η έναρξη των ομιλιών των συνέδρων αναμένεται μετά την κεντρική τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα και θα καθορίσει το πολιτικό πλαίσιο των επόμενων ημερών. Μέσα από τις παρεμβάσεις που θα ακολουθήσουν, θα αποτυπωθούν οι διαφορετικές απόψεις και προτάσεις, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ενιαίας γραμμής ενόψει των εκλογών.