Στην τελική ευθεία εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ για τη διεξαγωγή του τριήμερου συνεδρίου που θα διεξαχθεί το τριήμερο 27-29 Μαρτίου στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, έχοντας ως «προίκα» την ενεργή συμμετοχή σχεδόν 175.000 μελών (σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη) που μετείχαν στις προσυνεδριακές διαδικασίες, αριθμός που δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι επιτελείς του κόμματος βλέπουν τη μαζική αυτή συμμετοχή ως σημάδι ότι το Κίνημα όχι μόνο ανακτά δυναμική, αλλά είναι έτοιμο να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον δρόμο προς τις επόμενες εθνικές εκλογές, που οι επιτελείς του ΠΑΣΟΚ θεωρούν πως θα γίνουν νωρίτερα από την άνοιξη του 2027.

Η προσυνεδριακή περίοδος των τελευταίων τριών μηνών χαρακτηρίστηκε από έντονο διάλογο με τις οργανώσεις και την κοινωνία σε όλη τη χώρα. Μέσα από συνεδριάσεις, τοπικές εκδηλώσεις και συνεχείς συζητήσεις, πολίτες και στελέχη του κόμματος κατέθεσαν απόψεις, προτάσεις και ανησυχίες, δημιουργώντας μια διαδικασία που από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη περιγράφεται ως παραγωγική και εξαντλητική. Η ηγεσία του κόμματος ελπίζει ότι το τριήμερο συνέδριο θα κυλήσει με αντίστοιχη πολιτική ωριμότητα και θα αποτελέσει μια σαφή αφετηρία για τη νέα φάση της πολιτικής μάχης.

Κεντρικό ζήτημα που μονοπωλεί πλέον το ενδιαφέρον είναι η πρόταση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για ψήφισμα που θα αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αναταραχή σε ορισμένα κλιμάκια του κόμματος, καθώς θίγει στρατηγικές επιλογές και δημιουργεί πολιτικό θόρυβο. Παρά την ένταση πάντως, η ηγεσία του κινήματος ξεκαθαρίζει ότι μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν αποτελεί ούτε ενδεχόμενο, ούτε επιλογή. Το ψήφισμα Δούκα αναμένεται να παρουσιαστεί στο συνέδριο ως μια σαφής τοποθέτηση έναντι του βασικού πολιτικού αντιπάλου που είναι το κυβερνών κόμμα, ενώ η επίσημη στρατηγική του κόμματος θα αποτυπωθεί με απόλυτη σαφήνεια στο σχέδιο εθνικής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δυνητικός εταίρος και παραμένει αποκλειστικά ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει πρωτίστως πάντως στον πυρήνα της πολιτικής και οργανωτικής σταθερότητας. Για εκείνον, το συνέδριο δεν είναι μόνο μια τυπική διαδικασία, αλλά η ευκαιρία να τεθούν τα θεμέλια για μια ενιαία στρατηγική που θα προετοιμάσει το κίνημα για την εκλογική μάχη. Αποφεύγει τεχνηέντως στις δημόσιες εμφανίσεις του να επαναφέρει θέματα που θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπως η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αν δεν ερωτηθεί, και προσανατολίζεται στην εστίαση συμφωνημένων αποφάσεων και πολιτικών που ενισχύουν την ενότητα. Δυναμική παρέμβασή του στο συνέδριο θα γίνει μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν ενέργειες που υπονομεύουν τη συλλογική προσπάθεια ή τις συμφωνημένες κατευθύνσεις. Ο στόχος του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης είναι σαφής: η ηγεσία να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των πτερύγων, διατηρώντας την οργάνωση ισχυρή και τις πολιτικές θέσεις ξεκάθαρες.

Στο δε μέτωπο της διεύρυνσης, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειες ενίσχυσης και προσέλκυσης νέων δυνάμεων. Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί δύο λίστες με στελέχη που προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους, όπως πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοδιοικητικούς με εμπειρία συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης υπό τον πολύπειρο Κώστα Σκανδαλίδη συνεδρίασε στις 17 του μηνός και οι επόμενες κινήσεις της επικεντρώνονται στην περιφέρεια, με θεματικές εκδηλώσεις που έχουν στόχο να δώσουν έμφαση στο μήνυμα της πανστρατιάς και να εμπλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και φορείς στις διαδικασίες του κόμματος. Η λογική της διεύρυνσης είναι ξεκάθαρη: η συμμετοχή νέων δυνάμεων ενισχύει το πολιτικό προφίλ του ΠΑΣΟΚ, δίνει φρέσκα πρόσωπα και διευρύνει τη βάση στήριξης σε όλα τα επίπεδα.

Η προετοιμασία για το συνέδριο, πέραν των πολιτικών αποφάσεων, περιλαμβάνει και την οργάνωση των νέων κομματικών οργάνων που θα προκύψουν. Τα «στρατόπεδα» εντός ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διατηρεί μια αδιαμφισβήτητη κυριαρχία, ενώ παράλληλα η συζήτηση για το ποιος θα αναδειχθεί δεύτερος πόλος παραμένει ανοιχτή, με υποψηφιότητες όπως αυτές των Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου και Μανώλη Χριστοδουλάκη. Το συνέδριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αυτές τις ισορροπίες και να θέσει τις βάσεις για τα επόμενα βήματα του κόμματος.