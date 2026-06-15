Οι αγώνες Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο και Βέλγιο – Αίγυπτος για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (15/6).
Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και θέλει να ξεκινήσει με μια εμφατική νίκη, ενώ το Βέλγιο είναι το φαβορί κόντρα στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μαρία Σάκκαρη-Κινγουέν Ζενγκ ATP 500 2026 Λονδίνο
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Λονδίνο
16:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε
18:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο 2026