Οι αγώνες Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο και Βέλγιο – Αίγυπτος για το Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (15/6).

Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και θέλει να ξεκινήσει με μια εμφατική νίκη, ενώ το Βέλγιο είναι το φαβορί κόντρα στην Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD Μαρία Σάκκαρη-Κινγουέν Ζενγκ ATP 500 2026 Λονδίνο

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Λονδίνο

16:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε

18:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήριο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο 2026